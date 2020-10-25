神木下浪漫婚禮 阿管處準備2日遊程更難忘

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天於阿里山香林神木平台舉行第14屆「阿里山神木下婚禮」，今年有15對參加婚禮， 其中為1對台灣排灣族女與捷克男的異國婚、2對分別結婚38年、31年的銀婚，與12對國內新人參與，阿管處長馬惠達表示，他們準備了2日浪漫深度遊程，期望讓新人在阿里山度過難忘的婚禮。

阿管處表示，今天報名的新人都與阿里山淵源深厚，有在阿里山第一次約會、有決定在阿里山落地生根、有在阿里山求婚、有熱愛阿里山大自然等，例如阿里山鄒族咖啡王子方政倫與太太陳若芸，因有著相同咖啡興趣專業，共同投入阿里山咖啡推廣、創新，愛情長跑5年後決定在阿里山神木下共同誓約。

阿管處為新人準備的2日遊程，第一天體驗原民特色的鄒族婚禮，合作手洗、品嘗酸甜愛玉，一路留下特色婚拍紀念，第二天穿上婚紗、禮服在阿里山香林神木見證下進行證婚儀式，並在在親友祝福下宣讀愛情誓言、交換愛的信物，阿管處也送上來吉手作音樂盒、長期合作店家加碼的好禮等。

阿管處也開發出9款兼具唯美風格與品質精實的茶、咖啡、米餅，作為婚禮小物，其中「金磚」來自奮起福的手作米餅，還有來自阿里山瑞里茶世家三代的「茗園茶叁代」、樂野主打高海拔茶葉的「ZENGIN然井茗露x阿里山霧很濃」等，歡迎全台婚慶業者及新人接洽選購。

詳細活動資訊可上阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。