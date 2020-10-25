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機場購物免稅店安排快閃慶生趴給壽星驚喜

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
劉姓壽星（右）、張姓壽星（左）25日在桃園機場度過難忘的生日體驗。記者陳嘉寧／攝影
劉姓壽星（右）、張姓壽星（左）25日在桃園機場度過難忘的生日體驗。記者陳嘉寧／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，出國旅遊人數持續低迷，桃園機場各廠商籌辦「樂友會」等活動，吸引無法出國的民眾到桃機管制區內1日遊兼購物。主辦的采盟免稅店25日下午特別舉辦快閃慶生趴，給2位25日生日的民眾一個生日驚喜。

采盟免稅店表示，25日共有67位民眾報名參加桃機參訪購物行程，主辦單位事先準備好蛋糕、壽星帽、慶生道具等器材，在沒有事先告知的情形下，工作人員下午3時導引劉姓、張姓壽星及親友到第2航廈D7候機室附近會場，員工為壽星戴上壽星帽，齊聲高唱生日快樂歌，突如其來快閃慶生活動讓2位壽星驚喜連連。

慶祝活動在壽星許願切蛋糕聲中告一段落，工作人員端上雞尾酒並分切蛋糕讓壽星及所有參加活動的親友分享生日喜悅，讓大家留下美好充實的桃機參訪購物回憶。

桃機

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