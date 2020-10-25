六成民眾想加入時間銀行 存一般勞務換取醫療護理

一份今天發布的調查顯示，六成民眾表示，如果有「時間銀行」制度將樂於參加，超過七成的受訪者認為，政府應更積極推動時間銀行制度；而最受歡迎的服務項目，可能是具有醫療或護理專業背景者的服務。

弘道老人福利基金會最早在國內推行「時間銀行」概念，目的是藉助人自助，解決台灣人口老化，但有錢也換不到人力的問題。為人子女者與父母分居兩地，又無法親自照顧長輩。時間銀行則是供使用者平時以各種形式幫助長者，例如當醫院或樂齡陪伴志工來換取並儲存時數。等到家人需要協助如陪伴時，就可將之前服務他人換得的時數，轉換讓家人接受他人的服務。

台灣長照醫學會今天舉辦年度大會暨學術研討會，台灣長照醫學會理事長劉伯恩發表一份長照「時間銀行」的網路民調結果，希望了解民眾對時間銀行的接受度，並促請政府能思考結合民間志工的資源，增加長照人力來源。

從529份有效問卷中，發現民眾對時間銀行的認同度高，有六成的民眾表示，樂於參加時間銀行。劉伯恩說，但和原先預期不同的，受訪民眾認為如果有時間銀行，最大的需求並非一般勞力的提供，反而是期望較專業的例如醫療專業或護理服務。所以他建議，政府未來在照服員的訓練課程，應考慮增加衞生醫療課程的比重。

也因看到民眾對特殊專業如醫療及護理服務的志工服務需求，劉伯恩建議，以往國外時間銀行的推動，大部分都是一比一等量的人力儲存及兌現。未來如為鼓勵有相關專長的人，如具醫療或其他心理、精神護理等證照專長的人員投入時間銀行，其付出的一小時可以折算為一般勞務的兩小時等。必要時，還可以委託較具公信力的機構來執行。