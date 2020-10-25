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天涼是否該補 先用這9項測測自己的體質

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
天氣漸涼，國人喜歡吃補，但是中醫師陳勇利提醒民眾，應該先注意辨別自身的體質。圖／陳勇利提供
天氣漸涼，國人喜歡吃補，但是中醫師陳勇利提醒民眾，應該先注意辨別自身的體質。圖／陳勇利提供

天氣漸涼，國人喜歡吃補，但是中醫師陳勇利提醒民眾，應該先注意辨別自身的體質；若是屬於實熱體質，則不宜進補，像是羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等大補的料理應該少碰為妙，要不就是吃的少，或儘量只吃周邊的菜，否則可能反而因為太補而造成血壓、血糖升高，造成身體不適，甚至進一步危害健康。

陳勇利提供了9項民眾可以自行辨別體質的方法，分別是：

1. 收縮壓是否高於120

2. 頸部是否容易緊

3. 是否偶而頭痛

4. BMI是否超標

5. 大便是否便秘

6. 是否容易流汗

7. 是否經常想喝水

8. 口中是否常有異味

9. 四肢是否常溫熱

如果1至4項都答「是」那就屬「實」的體質，相反則是「虛」的體質，若是、非各佔一半，而第9項答案是常溫熱，那就歸於實的體質。而第5至8項則用於判斷體質的熱與寒，若都答是，那就是熱的體質，相反則是寒的體質，若各佔一半，而第9項答案是常溫熱，也屬於熱體質。

簡言之，若從第1至第8項都答是，那就是紮紮實實的實熱體質。至於所謂的實虛之別，也就是指程度上的區別，例如實熱質質者平日飲食應該大退火，那虛熱體質就只需稍加退火，例如大退火可以吃西瓜、椰子或黃蓮等，稍加退火就可以吃些梨子、蜂蜜、綠豆等。

若是實寒者就可以進補，像是羊肉爐、薑母鴨、麻油雞都有幫助，但若僅是虛寒者，可稍微補一下即可，像是喝些魚湯等。因此，陳勇利提醒，該怎麼吃，應該先辨別自身的體質到底是屬於那一種。

另外，如果測出來是實熱體質，可是又想吃羊肉爐、藥膳排骨，他建議可以做以下調整，就可以吃的放心：

1. 羊肉爐：更改為排骨、去掉湯中的桂枝肉桂。

2. 薑母鴨：薑片、米酒、麻油減少，另外加上枸杞、玉竹、麥門冬。

3. 藥燉排骨：將藥湯中的熟地改為生地。

薑母鴨 頭痛 中醫

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