阿里山神木下婚禮 台捷異國戀、38年銀婚都來了

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天在阿里山香林神木平台，舉行第14屆「阿里山神木下婚禮」，今年參與的15對新人來自全台各地，還包含1對屏東排灣族新娘與捷克新郎的異國婚，2對結縭38年、31年的「銀婚」。

阿里山管理處表示，異國婚的排灣族新娘與捷克新郎在工作時相識相戀，選擇於阿里山見證共度一生。還有同甘共苦結婚38年的銀婚夫妻，首次有一場正式婚禮，其中最愛爬山的先生在神木下結婚，認為別具意義。結婚31年的銀婚爸媽與今年剛結婚的女兒女婿相約參與，兩代新人神木下幸福傳承。

阿里山管理處說，也有去年參加星光下婚禮的新人，推薦姐姐、妹妹參加今年神木下婚禮，姐妹們都在阿里山的見證下幸福啟程；還有阿里山鄒族咖啡王子，與太太在香林神木下共同誓約。新人們都與阿里山淵源深厚，有在阿里山第一次約會、有決定在阿里山落地生根、有在阿里山求婚、有熱愛阿里山大自然等，也在阿里山神木下婚禮繼續彼此一生旅程。

阿里山管理處長馬惠達表示，阿里山管理處為新人準備兩日難忘的深度遊程，第一日開始，一起幸福手作團茶，從中體會同心協力不分彼此的堅定情感；體驗原民特色的鄒族婚禮，並合作手洗愛玉、品嘗酸甜調和如同婚姻，一路留下特色婚拍紀念，未來可時時回憶；第二日於神木下婚禮，迎來新人一對對浪漫進場，接著證婚儀式約定相伴一生，在親友祝福下宣讀愛情誓言、交換愛的信物。