長榮航空城市觀光半程馬拉松 120萬元報名費捐公益

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松今天在總統府前廣場開跑，台北市副市長黃珊珊、長榮航空董事長林寶水共同鳴槍為賽事揭開序幕。長榮航空此次提撥報名費120萬捐贈予若竹兒教育基金會，期盼拋磚引玉，讓更多民眾響應社會公益。

今天賽事由長跑名將謝千鶴、曹純玉分別在女子10公里和半程馬拉松完成3連霸，男子組半程馬拉松由周庭印奪回冠軍，疫情後第一場路跑賽就奪得男子10公里冠軍的李奇儒也完成3連霸。

林寶水表示，長榮航空城市觀光半程馬拉松每年都提高賽事品質，辦下去就要成長，明年要提升成全程馬拉松，讓更多人參加，規模更擴大，國外跑者也能一起參加。黃珊珊表示，期待賽事結合台北著名城市景點，透過運動串聯城市行銷，將台北的能見度和知名度推向全世界。

受新冠肺炎疫情影響，長榮航空城市觀光半程馬拉松今年報名2萬個名額依舊秒殺，明年將正式邁入全程馬拉松，參賽人數也會提升到2萬4000人。

長榮航空今年再次邀請知名運動品牌Nike為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽可獲精美賽事衣保袋，凡完成半馬、10公里、3公里組報名並登錄活動，即可獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數3000哩、2000哩與1500哩。跑者憑號碼布優惠碼，長榮航空國際機票最高可折扺500元、長榮航空樂e購8折、立榮假期及台灣地區長榮桂冠酒店專屬優惠。