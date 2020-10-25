綠島客輪拒載漁獲？ 航港局：按區域放置避免影響逃生

綠島漁民近日不滿交通部航港局要求客輪不能運送漁獲到本島，航港局今天發出新聞稿表示，常有乘客反應台東離島航線客艙有異味，生鮮蔬果魚肉未按區域置放，妨礙通道逃生，已請船公司督導依照規畫放置，目前尚無客船拒載漁獲的情況發生。

航港局表示，為協助台東離島地區生鮮蔬果、漁獲等民生物資運送，並考慮各艘客船布置差異，業者可利用閒置空間，自行規畫適合載運、又不影響逃生動線的區域，經航港局檢查合格後，客船可在畫定區域內裝載貨物，提供離島對外交通服務，並及時運送生鮮蔬果魚肉。

航港局表示，目前台東地區離島航線共有10艘客船可兼載相關民生物資，彌補貨船運能不足，東部航務中心連假時針對客船兼載生鮮蔬果魚肉等民生物資辦理安全抽查，確保航安無虞。因常有乘客反映台東離島航線客艙有異味、生鮮蔬果魚肉未按區域置放，妨礙通道逃生等，航港局請船公司督導船員，依審認及規畫區域置放並繫固，不得阻礙通道、逃生門、救生設備取用及嚴禁超載。

東部航務中心10月15日召開「台東地區船舶運送業營運管理等相關航政監理事項協調會」，船公司反映綠島有漁民要求客船載運漁獲，並要求就近置放漁獲，因未於畫設區域外的甲板位置，影響乘客逃生動線，船員拒載又易與漁民起爭執。

考量離島地區物資、交通相較本島不便，航港局說，經認可客船得依台東離島航線客船載運民生物資原則，兼載生鮮蔬果魚肉，但仍要求船員將物品堆置於畫定區域，並請台東縣政府漁政單位協助，督請轄內漁會宣導，轉知漁民須於畫定區域內置放漁獲，以免影響旅客逃生動線，尚無客船拒載漁獲情事。

台東地區漁港屬第二類漁港，由台東縣政府負責漁港秩序維持與管理，航港局表示，台東縣府將於近期安排協調會議，向漁會及漁民說明相關措施，避免產生誤解，為兼顧離島客運品質及漁貨運送需求，航港局將協助台東縣府向漁會及漁民宣導，也會針對業者反映事項，要求船員確實將貨物堆置於船上畫定區域。