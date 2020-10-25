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花蓮-金門推第二架次包機 12月2日啟航

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮—金門推第二架次包機，將在12月2日啟航， 促進兩地觀光。圖／花蓮縣府提供
花蓮—金門推第二架次包機，將在12月2日啟航， 促進兩地觀光。圖／花蓮縣府提供

為拓展國旅新客源，花蓮縣政府與金門縣政府合作，推出10月27日第一架次行程後，報名就幾乎「秒殺」，縣府如今推出第二架次包機，將於12月2日由金門起飛，期盼在安心旅遊補助結束後，在觀光淡季雙向互送客源。

縣府指出，第二架次包機將於12月2日上午8時55分由金門起飛，並於10時5分抵達花蓮，約180名旅行業者及遊客將搭乘立榮航空AIR BUS321，到花蓮3天2夜觀摩旅遊活動，同天上午10時55分則載著花蓮民眾前往金門。

縣府將在27日舉行「花蓮—金門包機」迎賓會，並稱此包機為「長長酒酒」專案，當天由金門縣長楊鎮浯率其一級主管及旅行業者、旅客約180人，搭乘包機至花蓮交流及參訪。花蓮以「小米酒」及金門「高粱酒」為亮點，象徵花蓮原住民文化及金門高粱酒產業，透過包機讓兩地交流更便利。

觀光處代理處長張志翔表示，花蓮縣積極開拓國旅新客源，方便民眾由陸海空前來花蓮旅遊，10月首推出花蓮—金門包機第一架次行程即受到民眾熱烈迴響，縣府再次與金門縣政府及兩地的旅行公會合作促成12月2至4日金門—花蓮第二架次包機，期盼觀光局10月底安心國旅補助結束後，持續加溫花金雙城互惠觀光旅遊。

另外，縣府積極推動花蓮「陸、海、空」旅遊，「陸」是今年初蘇花改及國道客運的通車，為民眾提供便捷安全的道路；「海」代表旅遊推出藍色公路的跳島及「環島郵輪」，有6個航程停留花蓮港，提升花蓮觀光與郵輪經濟產業鏈；「空」則有花蓮—澎湖、花蓮—金門包機，提供便捷的方式讓外島民眾到花蓮旅遊。

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金門 國旅補助 郵輪

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