台南國1路段更改標示民眾看不懂 高公局：會加強宣導

高速公路局最近修改國道1號台南段的交流道出口標示，原本標示的是地區，更新標示則為路名，民眾反應「更看不懂了」，高速公路局今天則回應，主要是因為台南市升格後，新的標示參考台北、高雄「標示路名」的作法，至於民眾反應台南各區的路名未能整合，可能造成更混淆，將「持續蒐集使用者意見，作為後續研議改善之參考」

大家是否有注意國一最近的交流道標示改變，將原來的「永康、大灣、台南」，改為「中正北路、復興路、中山路」，但新的標示卻有民眾反應看不懂，而臉書粉團「台南式」也PO出消息，遭到眾多網友批評「更看不懂」、「改有沒有考慮到民眾的了解啊？」

網友表示，台南縣市雖然合併升格快10年，但相關的路名卻沒有整合，如果標示「中山路」，很多區都有，包括永康、仁德與原台南市，這樣可能更看不懂，有網友建議應把新舊的資訊一起呈現，可能比較清楚。

高速公路局今天回應，表示依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第105條規定，高速公路出口預告係用以指示前方交流道出口連絡道通往之兩側重要城鎮，爰均以鄉鎮市區名標示之。

國道1號位於台南地區之交流道原標示為永康、大灣及台南交流道，主要是原台南市為省轄市，與原台南縣的仁德鄉、永康鄉得以地名標示區別，但縣市合併後，已包含永康區及仁德區，原台南市則為東區、南區、中西區、北區、安南區、安平區，已無以「台南」為名之區名，有必要檢討。

而目前台北、高雄市區路段有多處交流道出口之指引方式，以交流道銜接之路街名作為標示，因此才會改為中正北路、復興路、中山路。