怕蔬菜殘留農藥 彰化衛生局：先浸泡再用清水清洗

彰化縣衛生局公布近日針對餐飲業及機關團膳食材的稽查結果，共抽驗43件食材，有2件生鮮蔬菜不合格，不合格率4.7%。不合格的兩件分別是來自雲林西螺的空心菜及白蘿蔔，均農藥殘留超標，除要求下架外，並已通知雲林縣衛生局調查處理。

衛生局表示，此次食材抽驗對象包括便當店、機關團膳業者及其上游的食材供應商，共抽驗生鮮蔬果、畜禽肉類、魚漿煉製品、麵製品、調味醬、醃漬蔬菜及乾貨等7大類食材，抽驗結果1件空心菜及1件白蘿蔔檢出農藥殘留量不符規定。

衛生局表示，在抽驗出這兩件蔬菜不合格產品後，已立即令業者下架不得販售，並移請來源廠商所在的雲林縣衛生局調查辦理。依食品安全衛生管理法第15條規定，檢出殘留農藥超量或不得殘留的農藥種類，可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。

衛生局表示，民眾在烹調生鮮蔬菜前，建議先浸泡後，再以流動清水清洗，並開蓋烹煮，可降低農藥殘留，並呼籲食品業者，購買食材應選擇商譽良好的廠商購買，落實驗收及食材自主管理機制，以維護民眾飲食衛生安全。