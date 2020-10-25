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民眾誤解徵兆送錯醫院 腦中風治療易陷瓶頸

中央社 / 台北25日電

高血壓糖尿病提高腦中風風險；醫師提醒，多數民眾對腦中風認知不足，不清楚須緊急送醫的徵兆，且多數民眾以為症狀輕微自行開車或送到無法處理的醫院，而錯過急救時間。

腦中風的發生與慢性病息息相關，台灣腦中風學會理事長鄭建興表示，腦中風病人當中，每3人就有1人為糖尿病患，近8成患有高血壓，慢性病者應較一般人更注重腦中風的徵兆與辨識。

台灣心臟學會名譽理事黃瑞仁表示，長期高血壓會讓血管壁承受較大的壓力，造成動脈硬化狹窄、血管阻塞，更增腦中風發生率。根據台灣地區高血壓、高血糖、高血脂追蹤調查研究，高血壓患者5年內發生中風的風險為一般人的2.8倍。

高血壓患者往往也會伴隨心房顫動等心臟疾病，因心臟無法正常且有效的收縮，導致血液無法正常流程而產生血栓，發生腦中風的機率更是正常人的4倍以上。

中華民國糖尿病學會秘書長張恬君說，長時間高血糖，導致血管病變，將導致早發性動脈硬化，進而增加腦中風的發生風險。台灣最新糖尿病年鑑指出，糖尿病中風發生率在7%以上，不到40歲糖尿病患併發腦中風的盛行率較10年前上升3成，年輕糖友也應提高警覺。

慢性病患者應意識疾病併發腦中風的高風險性，提高對腦中風徵兆的辨別，但今年台灣腦中風學會最新腦中風認知調查指出，多數民眾對腦中風仍認知不足，高達4成民眾對腦中風的徵兆仍停留於昏迷倒地，僅3成民眾清楚知道腦中風主要徵兆，其中臉歪嘴斜最容易被誤判，近6成的民眾認為可能是顏面神經失調。

鄭建興表示，缺血性腦中風多半是「突然間」身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬、臉歪嘴斜、講話不清楚，一旦出現「任何一種」徵兆，「快速辨識、送醫時間」更是決定患者預後的好壞。

台灣神經學學會理事長陳柔賢說，腦中風治療是透過施打靜脈血栓溶解劑或動脈血栓移除手術，使血管、血流暢通，靜脈血栓溶解治療為目前臨床上具即時性和可行性高的治療選擇，若能在有效治療時間內施打靜脈血栓藥物溶解劑，患者有高達4至5成的機會可恢復正常或是僅輕微功能受損。

調查結果也顯示，近8成民眾會因為症狀輕微而自行騎車或開車就醫，可能錯過就醫時間。雖然7成民眾了解愈快送醫愈好，卻有多達8成還是自行選擇認為離自己最近的醫療院所就醫。

台灣腦中風病友協會代表、北榮腦血管科主治醫師鍾芷萍說，腦中風治療並非所有醫療院所都能執行，僅有中重度級醫院方可進行處置，民眾在搶快的同時也要送到對的醫院，避免錯過治療時間。若前往無法治療的醫院，經過檢傷、確認後轉院，反而會延誤治療的黃金時機。

台灣急診醫學會理事長黃集仁表示，國際及台灣治療指引建議，出現腦中風症狀最慢應於4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑。據統計台灣平均送醫時間超出標準1倍，更有8成患者無法在2小時內到院。

黃集仁說，全台可執行腦中風治療、施打的責任醫院達100家以上，若患者能透過打119報案送醫，將可大幅縮短送醫、檢傷時間，患者便能接受最妥善的治療。

腦中風 高血壓 糖尿病 慢性病

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