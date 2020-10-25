敢厭世耍廢、敢逆風大聲說！十大Z世代勇敢法則「自信做自己」

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年輕即本錢！轉大人也能超帥氣

常言道「時代在走，態度要有」，對五、六年級生來說，後生之所以可畏，必定有其與時俱進的勇敢生存法則，否則七年級、八年級生如何人才輩出，九年級生的實力又怎麼迎頭趕上呢！

有鑑於此，DailyView網路溫度計今日特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，帶你一窺現在年輕人拋開舊觀念的生活新態度，同時讓X世代、Y世代到Z世代打破既有價值觀框架，跨越時空的藩籬，進而彼此相互學習、理解與包容，為台灣社會賦予前所未有的新活力，幫助傳統與創新思維擦出新火花！Here We Go～

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

1. 正能量退散！厭世耍廢做自己

變強口訣：敢厭世敢耍廢

正能量是什麼？那可以吃嗎？在這個「努力不一定會成功，但不努力一定很輕鬆」的時代，年輕人早已不吃大道理、心靈雞湯那一套，因為那全是說給人生勝利組聽的！負能量背後志不得伸的問題，才是你我必須鼓起勇氣面對的人生。

因此，在新世代為自己加油打氣的同時，小歇片刻又何妨呢？畢竟休息是為了走更長遠的路，橡皮筋拉太緊可是會斷的，況且承認失敗與挫折才是最最最難的！既然負負可以得正，大家何不一起厭世，藉由今日的氣餒自嘲灌飽電力，再戰明日的光榮目標！

2. 重男輕女超落伍！性別平權永流傳

變強口訣：敢平權

都什麼時代了，還在跟我高談「重男輕女」這種落伍思想，小心不僅年輕人不買單，說出「下一胎生男生」、「女生都是賠錢貨」等傻話，還會笑掉人家大牙哦！在這個追求兩性平權的年代，對年輕人來說，生男、生女都是寶，各有各的好，不公平看待只會造成家庭、職場無謂的分化，衍伸出性別歧視等社會問題。

現在就跟年輕人一起放下「傳宗接代」的執念吧！讓男孩、女孩在公平的價值觀下快樂長大，以最完善的教育，培養出性格健全、為社會帶來貢獻的好人才，才是最重要的。

3. 逆風沒人聽又怎樣？高喊立場才Real

變強口訣：敢繼續說

現代人有話直說，討厭曖昧不明的態度。因此，當網紅作家「一件襯衫」黃山料，日前因闡述「月薪25萬和3萬者煩惱相同」論點而備受爭議時，網友隨即展開激烈論戰。

當時不少新生代在在FB闡述看法，其中有人認同黃山料，認為錢確實無法彌補心靈匱乏，但也有人狂酸，直言該文「大部分是X話」，想法不一樣不要緊，願意對話才有溝通的可能，由此可見，對現代年輕人來說，言論自由極其重要，身處台灣民主社會，清楚表達立場更Real。

4. 我秀故我在！有心人人都是網紅

變強口訣：敢秀敢表演

可以卓越，何必平凡！這句話完美呼應普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）所言「在未來，每個人都能成名15分鐘」，並精準道出Y、Z世代有心人人都是網紅的趨勢潮流。

然而該現象的興起，全要歸功網路世界的四通八達，讓任何人都能透過社群平台，高調秀出自己亮麗外表、神乎其技的才藝，以及與眾不同的個人魅力。因此，別再新生代面前提倡中國儒家「溫良恭儉讓」的思想了！抱歉孔老夫子...21世紀活出自己才是王道啊！

5. 毛小孩比真小孩更親！傳宗接代拋腦後

變強口訣：敢不生更自在

面對全球經濟不景氣，萬物皆漲、薪資長年凍漲的窘境，不少年輕人都怕「搞出人命」，擔心自己成為父母，無法讓寶寶含著金湯匙，過上好日子。

也因為這樣，無論你富貴貧窮、生病健康，一輩子不離不棄、用生命在愛你的毛小孩，就成了新世代療癒身心的最佳夥伴。而且你知道嗎？許多年輕人將萌寵視如己出，疼愛如親生孩子，不僅以親子檔相稱，從食衣住行到殯葬後事，養育毛小孩的規格通通不輸給真孩子。此一現象也證明，對現代年輕人來說，養兒育女的想法早已不再重要。

6. 愛最大！男生女生幸福自由配

變強口訣：敢愛最大

2019年5月24日，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，一道絢爛的彩虹漸漸升起在久未放晴的天空，令不少年輕人或被孩子感動的父母看了歡天喜地，高喊「愛最大～我們都一樣！」的口號。

儘管多元成家這項議題，至今仍備受爭議，存在難以弭平的世代隔閡，反對者依舊因個人思想或宗教因素大力反彈，認為同性婚姻將影響現代兒童性別價值觀，甚至帶給社會各階層動盪與不安。但對於年輕人來說，生而為人為何沒有追求幸福的權利？與愛人譜出愛曲、共組家庭何錯之有？在「愛」面前，一切就該這麼簡單。

7. 人生苦短！Z世代冒險王就愛闖天下

變強口訣：敢玩更勇敢

人生苦短，當須及時行樂！與其和許多長輩一樣，一生只待在熟悉的地方、跟一群差不多的人交往，不如邁開步伐，大膽闖天下！

這正是為什麼，現代年輕人敢於冒險，無論是離開穩定工作、力拚創業，還是申請交換學生、打工換宿和出國遊學，通通只為大開眼界，建立正確國際觀，並於增廣見聞的同時，學習解決各項困難，培養出堅強不拔的自主精神，體驗超乎想像的精彩人生。

相信走過這些旅程，即使比他人較晚進入職場，但Z世代的獨立特質，早已跑在最前面。

8. 一個人也能過超好！我單身勝犬我驕傲

變強口訣：敢孤獨

誰說單身一定不快樂？一個人明明更逍遙！對於許多現代年輕人來說，年齡本就不該被「適婚」二字所束縛，倘若你沒有興趣、不懂生活、沒有自己的事業，人生只剩空虛，那單身都這麼痛苦了，結婚也別想快樂，因為將自己生命寄託給另一個人，只是兩人拖磨的開始。

因此別再以狗、剩犬形容單身者啦！人家可是名符其實的貴族，懂得享受孤獨、與自己對話，永遠對自己最好，所謂「時候到了」就該嫁娶，根本違背幸福的真諦。

9. 放棄無罪！勇敢斷捨離換來更美麗

變強口訣：敢捨棄

在職場，許多前輩會以重看不重用的「草莓族」來形容新生代，認爲年輕人總是沈不住氣，工作一換再換，不願吃苦熬出頭，一切只講求速成。

但當機立斷、適時幫自己人生斷捨離，難道錯了嗎？倘若博弈時見好就該收，青春若也是一場賭注，見不好就不該收嗎？在鼓起嘗試各種新事物後，越來越多年輕人為謀求更好的可能，頻繁的跳脫所謂的舒適圈，雖然此舉缺乏了一點職人精神，可勇氣似乎又比前人再多了一些。

10. 敢沉住氣！眼光放高放遠不拘泥

變強口訣：敢沉住氣

時代變遷，過去不被看好的行業，如刺青師、調酒師、樂手、藝術家等，在現代年輕人眼中都令人十分嚮往。加上當今出現許多前所未見的職稱，好比電競選手、直播主和YouTuber等，種種都叫老一輩有看沒有懂，質疑打電動、鏡頭前賣笑、拍攝簡易影片根本沒前途，因而憂心不已。

但無論長輩如何出於善意反對，不少新生代為尋找人生志向，即使會歷經一段難熬的轉職歲月，也始終堅持到底，沈住氣勇往直前，因為青春一去不復返，築夢就趁現在！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月09日至2020年10月07日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『新世代勇敢法則＆生活新態度』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」