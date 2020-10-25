避免混淆 國1台南境內3處交流道改標示

台南縣、市合併升格為直轄市後，有民眾反映國道1號永康、大灣及台南交流道標示永康、仁德及台南地名均位於台南市，高速公路局參照台北、高雄市區路段有多處交流道出口指引方式，以交流道銜接路街名作為標示，永康、大灣及台南交流道標示為「中正北路、復興路、中山路」，並於上游「台南三處出口」及「台南出口之街名里程標誌」。

高公局表示，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第105條規定，高速公路出口預告是用以指示前方交流道出口連絡道通往兩側重要城鎮，均以鄉鎮市區名標示。國道1號位於台南地區交流道為永康、大灣及台南交流道，原台南市為省轄市，與台南縣的仁德鄉、永康鄉得以地名標示區別，自台南縣、市合併升格為直轄市後，台南市已包含永康區及仁德區，原台南市則為東區、南區、中西區、北區、安南區、安平區，已無以「台南」為名的區名，有必要檢討。

高公局說，近來多有民眾反映永康交流道出口預告標誌所標示永康，與大灣及台南交流道出口預告標誌所表示仁德，已屬於台南市範圍，故原標示的永康、仁德及台南地名已有混淆不清等情形發生。參照國道位於台北、高雄兩直轄市市區路段有多處交流道出口之作法，以路街名作為出口預告標示內容，交流道名稱仍維持既有的永康、大灣及台南交流道。

高公局說，改變初期民眾難免會不習慣，但以後民眾在查閱地圖時將與標誌路名一致，對民眾辨識有其優點。至於民眾反映不清楚台南地區路街名稱部分，將待相關指示標誌全部修改後加強宣導，並持續蒐集使用者意見，作為後續研議改善參考。