東勢林區管理處公告錄取9名約僱森林護管員 底薪漲很多

東勢林區管理處昨天公告錄取9名約僱森林護管員，其中原住民族3名、女性1名，加入守護台灣林業之行列，林務局重視森林護管員公平合理之薪資待遇，經積極爭取，自2015年7月起依執行勤務加發山地巡護作業獎金外，行政院已核定自今年7月起，底薪由原本2萬7434元至3萬4916元，大幅提升為3萬30元至4萬5045元，加薪效應使東勢處昨天舉辦今年約僱森林護管員甄試報名人數達68人，符合資格之錄取率為15%，競爭激烈。

因森林護管、林野巡視及林業相關工作除須具備相關林業專業知識外，能騎循環檔機車及具強健體魄亦為必備條件，才能在嚴峻之山林環境中安全完成任務，森林護管員甄試要先通過騎乘循環檔機車測驗及負重20公斤背包，9分30秒內走完或跑完1000公尺之關卡，才能進一步參加筆試及口試，有3位女性應考時都通過困難的術科測驗，其中陳姓女考生以第一名之姿錄取。

東勢處表示，這次約僱森林護管員甄試經審查符合資格為60人，其中碩士2人、學士21人、專科7人、高中職30人，女性9人，年紀最小19歲、最大53歲，平均年齡31歲，原住民族對於山林有其深刻的情感及生活經驗，這次符合資格原住民族高達35人，可保障原住民族之工作權，更能讓原住民族發揮所長，共創雙贏之局面。