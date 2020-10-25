把握好天氣 下周三起莫拉菲颱風水氣影響北部東部

菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨形成今年第18號颱風莫拉菲。天氣風險公司分析師謝翔宇表示，目前各國的預報模式對莫拉菲颱風都相當一致，都是持續地往西行進，在明天穿越菲律賓南方後，穩定地向西進入南海，下周四登陸越南後逐漸消散。

他說，和上周三、周四為北部、東北部帶來降雨的17號沙德爾颱風一樣，莫拉菲颱風的水氣也會隨著中層大氣的傳輸，配合東北季風在下周三、周四影響台灣的北部、東半部。不過由於莫拉菲颱風的位置更為偏南，因此水氣傳輸的效果會更有限，目前預報模式對於有多少的水氣會北上仍有變動空間，後續再觀察。

今天大氣環境的水氣偏乾，東北季風也稍有減弱，不過受到冷空氣和輻射冷卻作用影響，清晨各地還是出現20度以下的低溫。

由於天氣穩定，西半部白天升溫快，預期午後29至30度，日夜溫差大。而北部、東半部仍然雲量較多，為多雲的天氣，午後高溫大約在24至27度。

他說，預估這樣偏乾偏涼的穩定天氣，會持續到下周二，降雨量都偏少，只有北部、東半部雲量略多，其餘地區都是多雲到晴的好天氣。

謝翔宇說，下周三、周四受到莫拉菲颱風帶來水氣的影響，北部、東半部的雲量增加、有降雨機會，到了下周五之後又回到偏乾的東北風型態。中南部則是持續的穩定天氣，隨著日照南移，高溫會逐漸的下降，不過都還是有28、29度的機會，最重要是要留意日夜溫差偏大。

風浪方面，他說，受到莫拉菲颱風在下周二進入南海，位處台灣西南方的影響，外圍環流的風向和東北季風有加乘效果，下周二至周五海峽的風浪偏大，沿海地區或是近海作業的民眾要留意。

空氣品質方面，受到偏東北風向的影響，中南部也持續在弱風區，汙染物易累積，敏感族群多加留意。