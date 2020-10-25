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治療脊髓空洞症 醫師林志隆成立協會助病友
罕見疾病「脊髓空洞症」診斷不易且治療困難，患者常錯過治療黃金期，手術案例超過150例的亞大醫院神經外科主任林志隆昨率先成立「愛相髓脊椎神經病變關懷協會」，藉由與各國醫師跨國交流最新治療方式，同時也爭取國內就醫保障。
揭牌及捐贈儀式上同時邀請病友吳淑真舉辦畫展，許多病友也前來共襄盛舉，希望透過協會力量，嘉惠更多正飽受脊髓空洞症之苦的患者，看見重生希望。
創會理事長林志隆說，脊髓空洞症是罕見疾病，他20多年前投入疾病研究及治療以來，發現許多患者發病初期因為沒有得到適當診治，延誤治療黃金期，即便開刀後延緩病程惡化，但一輩子仍須與疾病和平共處，相當不容易。
他說，該病好發率每10萬人僅2.4例，台灣約有600人因病所苦，他與醫療團隊追蹤來自國內外的病患384位，協助151位手術治療，讓患者擺脫疼痛摧殘，重新燃起求生希望。
但因該病醫療費用龐大，對許多家庭來說是不小的負擔，故協會希望透過捐款及維世喜生技、靚德生技捐助醫療器材及敷料，讓經濟較為弱勢的患者能獲得更好的醫療品質，別讓疾病成為壓垮家庭經濟的最後一根稻草，日前便有一位20幾年來每天承受疼痛的患者獲得協會捐助，術後終於能一夜好眠。
長期為脊髓空洞症所苦的素人畫家吳淑真說，去年因脊髓積水壓迫胸椎，導致呼吸困難，幾乎要放棄創作，由林志隆醫治後，腿部力量和痛覺恢復，目前可拄拐杖行走，聽聞協會成立，也希望透過一己力量，將術後一年半來累積的作品與大眾分享，鼓舞更多為脊髓空洞症所苦的患者，只要不放棄希望，仍能活出生命的色彩。
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