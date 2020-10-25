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這裡每隔1周就生成1颱風 鄭明典：真是颱風窩
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時增強為第18號颱風莫拉菲。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，真是颱風窩，在類似的地方，幾乎每隔一周就生成一個颱風，然後沿著類似的路徑移動。這是因為主導的天氣現象，反聖嬰的時間尺度長，所以大尺度的環境場變化緩慢，類似的條件激發出類似的短期天氣現象。
天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，莫拉菲颱風約位於台灣東南方1200公里處，以時速25公里速度向西前進，未來將向西通過南海登陸越南，對台灣無直接影響。留意周三四外圍水氣北上，北東雲多偶雨。
氣象局說，今天白天起至明天東北季風減弱，氣溫稍回升；東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣；今、明兩天中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。
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