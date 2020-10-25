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莫拉菲颱風生成 吳德榮：離台灣太遠水氣影響不大

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
目前太平洋地區2個颱風，分別為輕度颱風沙德爾和莫拉菲。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區2個颱風，分別為輕度颱風沙德爾和莫拉菲。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布颱風形成訊息，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風莫拉菲，為今年編號第18號，預測朝西移動，通過菲律賓中部進入南海，留意氣象局發布的最新颱風動態。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，沙德爾颱風在海南島南方近海，持續減弱，偏西朝越南海前進；第18號颱風莫拉菲在菲律賓東方海面，向菲律賓中部前進，未來進入南海，其路徑明顯較沙德爾偏南；由於距離遙遠，其外圍水氣對台影響不大。

今天至周二各地為晴時多雲的天氣；冷空氣減弱，白天氣溫回升，早晚仍偏涼；日夜溫差大。今天北部19至29度、中部19至32度、南部20至33度、東部17至31度。

他說，周三東半部水氣漸增，大台北、東半部雲量稍增，桃園以南仍為晴時多雲；天氣變化很輕微，北海岸、北部山區及東北部局部短暫雨的機率略提升。

他說，周四至周五白天台灣附近東北風增強，迎風面桃園以北及東半部轉為有局部雨，背風面新竹以南仍為晴時多雲的天氣。周五晚、周六水氣減少，天氣好轉。周四冷空氣開始南下，比前波略強，周五達最強，北台轉冷，其他地區氣溫亦下降。周五晚、周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至15、16度左右，有機率再創入秋新低。

颱風 菲律賓

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