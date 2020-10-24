「戲曲院士」曾永義 獲傳藝金曲戲曲類特別獎

第31屆傳藝金曲獎頒獎典禮今晚於台灣戲曲中心舉行，今年戲曲表演類特別獎得主為中央研究院首位「戲曲院士」曾永義，由文化部長李永得親自頒獎。曾永義上台時說，當年一群學有專精的教授，致力研究與推廣台灣鄉土和傳統藝術，這獎項更適合給當年的中華民俗藝術基金會工作團體，他將榮耀與大家共享。

1941年生於台南的曾永義，在戲曲、俗文學、韻文學、民俗藝術等領域皆著作等身，數十年來，曾永義心繫台灣傳統藝術發展，曾為崑劇、京劇、歌仔戲、客家戲等劇種撰寫劇本，也積極推動兩岸戲曲的學術研究與匯演交流。

曾永義表示，當年有一群學有專精的教授，以中華民俗藝術基金會為根據地，從事台灣鄉土和傳統藝術的調查研究工作，發掘被埋藏已久的藝術，也以民族藝術作文化輸出，推廣至海外，也透過舉辦各項演出、講座等，讓年輕人認識台灣豐富的文化藝術，並將歌仔戲、布袋戲、南管、魁儡戲等傳統藝術推進至國家劇院演出。

曾永義說，這個獎項，更適合頒給當年一起在中華民宿藝術基金會的工作團隊，他將這份榮寵與大家分享。

李永得則說，以戲曲研究作為中研院院士至今只此一人，聽聞曾永義為性情中人，更組織酒黨，期盼他以健康身體持續創作、研究。