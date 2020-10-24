知名作曲家曾仲影 獲傳藝金曲出版類特別獎

第31屆傳藝金曲獎頒獎典禮今晚於台灣戲曲中心舉行。今年出版類特別獎得主為作曲家曾仲影，由文化部長李永得親自頒發獎項。李永得致介紹詞時提及，曾仲影是二二八事件受難者，爾後從事音樂工作，其創作的詩「風霜幾度似雲煙，藝海茫茫岸無邊，笑傲怡然行我獨，流星歲月奈何天」正精準表達精彩的一生。

創作領域橫跨歌舞劇、戲曲、電影、電視與流行歌壇的曾仲影，1922年生於上海，1946年來台，在1950年代成為台灣流行音樂界、電影配樂界與歌仔戲新調創作的當紅炸子雞，創作出大街小巷傳唱的「藍色的夢」、「一顆流星」、「西螺七劍」等名曲，譜寫的兩百餘首歌仔戲新調風靡全台，至今仍廣受各地歌仔戲劇團傳唱。

李永得表示，蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌都在不同場合分別告訴他，傳統藝術是台灣這片土地千錘百鍊的文化，是不同世代、族群的共同記憶，最珍貴的文化之寶，文化部會與所有文化工作者共同努力，繼續重視、保存、傳承、創新與發揚傳統藝術，甚至輸出海外。

李永得說，曾仲影當年擔任台灣行政長官陳儀的台語翻譯員，在二二八事件時入獄，是二二八受難者，出來之後從事音樂工作，曾仲影創作的詩「風霜幾度似雲煙，藝海茫茫岸無邊，笑傲怡然行我獨，流星歲月奈何天」精準表達他的精彩一生，無論環境如何變遷，曾仲影皆以才情貢獻社會、國家。

曾仲影上台領獎時僅說「今天非常高興領獎，請各位慢慢欣賞，謝謝、謝謝，謝謝各位。」