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第31屆傳藝金曲獎贏家 榮興客家劇團奪3獎

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
本屆傳藝金曲獎戲曲表演類最大贏家為榮興客家採茶劇團的客家大戲「地獄變」，抱回3項大獎。左為榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興、右為榮興工作坊負責人鄭漣珮，兩人為父女檔。記者葉冠妤/攝影
本屆傳藝金曲獎戲曲表演類最大贏家為榮興客家採茶劇團的客家大戲「地獄變」，抱回3項大獎。左為榮興客家採茶劇團創辦人鄭榮興、右為榮興工作坊負責人鄭漣珮，兩人為父女檔。記者葉冠妤/攝影

第31屆傳藝金曲獎頒獎典禮今晚於台灣戲曲中心舉行，共頒出17項大獎。今年出版類特別獎得主為作曲家曾仲影，戲曲表演類特別獎得主為中央研究院首位「戲曲院士」曾永義。其中，戲曲表演類最大贏家為榮興客家採茶劇團的客家大戲「地獄變」，抱回最佳音樂設計、最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳個人表演新秀獎3獎項；最佳團體演出則由唐美雲歌仔戲團奪得。

本屆傳藝金曲獎出版類入圍最多獎項的專輯是「 NSO首席之聲 李宜錦—調和的靈感」，在最佳演奏獎搶下兩席外，還入圍最佳藝術音樂專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳錄音獎等5大獎項，抱回最佳演奏獎、最佳錄音獎。

與林宜錦同獲最佳演奏獎的蘇孟風上台領獎時表示，古典吉他有無數優美樂曲，最大願望是讓更多人認識它的美好。

他也代今晚不克出席的李宜錦發表感言，李宜錦認為，在台上演奏追求的是瞬間能量燃燒，儘管有瑕疵，表演結束也就過去了，但錄音追求的是極致完美，有嘔心瀝血的感覺，她感謝家人讓小提琴成為她生命不可或缺一部分，這張專輯也是她在國家交響樂團服務17年的畢業禮物。

戲曲表演類則是由榮興客家採茶劇團的客家大戲「地獄變」入圍最多獎項，包括最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳專輯製作人獎、最佳團體演出獎、最佳音樂設計獎、最佳個人表演新秀獎等5項大獎提名，最後獲最佳音樂設計、最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳個人表演新秀獎。

入圍4項的唐美雲歌仔戲團「月夜情愁」，則奪下最佳劇本獎與最佳團體演出獎。唐美雲歌仔戲團展現超高人氣，一現身就引來觀眾陣陣尖叫。唐美雲說，如果沒走進來看，不會知道傳統戲曲有多好看，呼籲大家支持傳統戲曲。

今晚特別的是，最佳作曲獎得主的鋼琴家魏樂富，原籍德國的他，2年前歸化取得台灣身分，他上台時先是高喊「我是台灣人」，並表示，沒有台灣歷史的滋養，他沒有靈感寫這首曲子。

第31屆傳藝金曲獎得獎名單：

（出版類 專輯獎）

最佳傳統音樂專輯獎

廖瓊枝的聲音美學／普音文化事業股份有限公司

最佳藝術音樂專輯獎

時代之聲──呂紹嘉與國家交響樂團／繆斯藝術文化有限公司

最佳跨界音樂專輯獎

旅人──羅正楎揚琴創作專輯／好有感覺音樂事業有限公司

最佳宗教音樂專輯獎

邀．與祂共舞／好有感覺音樂事業有限公司

最佳傳統表演藝術影音出版獎

客家大戲「地獄變」/ 榮興工作坊

（出版類 個人獎）

最佳專輯製作人獎

黃可儂 /「遞嬗」羅惠真漢詩吟唱＆藝術歌曲專輯

最佳演奏獎

李宜錦／ NSO首席之聲 李宜錦──調和的靈感

蘇孟風／ NSO首席之聲 李宜錦──調和的靈感

最佳編曲獎

周久渝／阿美族古謠「水璉情歌」／唱歌吧！

最佳演唱獎

羅惠真／「遞嬗」羅惠真漢詩吟唱＆藝術歌曲專輯

最佳錄音獎

尤子澤/ NSO首席之聲 李宜錦—調和的靈感

最佳作曲獎

魏樂富／暗夜的螃蟹／鋼琴上的詩人

最佳作詞獎

黃瑩／花漾南瀛／花漾寶島

最佳作詞獎

黃瑩∕花漾南瀛∕花漾寶島

（戲曲表演類）

最佳音樂設計獎

鄭榮興／客家大戲「地獄變」

最佳個人表演新秀獎

蘇國慶／客家大戲「地獄變」／榮興客家採茶劇團

最佳演員獎

朱安麗（朱勝麗）／費特兒

最佳劇本獎

邱坤良／月夜情愁／唐美雲歌仔戲團

最佳團體演出獎

唐美雲／月夜情愁／唐美雲歌仔戲團

最佳作曲獎得主的鋼琴家魏樂富獲獎時高喊自己是台灣人。記者葉冠妤/攝影
最佳作曲獎得主的鋼琴家魏樂富獲獎時高喊自己是台灣人。記者葉冠妤/攝影
唐美雲歌仔戲團以「月夜情愁」奪下傳藝金曲獎最佳劇本獎與最佳團體演出獎。記者葉冠妤/攝影
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