第31屆傳藝金曲獎贏家 榮興客家劇團奪3獎

第31屆傳藝金曲獎頒獎典禮今晚於台灣戲曲中心舉行，共頒出17項大獎。今年出版類特別獎得主為作曲家曾仲影，戲曲表演類特別獎得主為中央研究院首位「戲曲院士」曾永義。其中，戲曲表演類最大贏家為榮興客家採茶劇團的客家大戲「地獄變」，抱回最佳音樂設計、最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳個人表演新秀獎3獎項；最佳團體演出則由唐美雲歌仔戲團奪得。

本屆傳藝金曲獎出版類入圍最多獎項的專輯是「 NSO首席之聲 李宜錦—調和的靈感」，在最佳演奏獎搶下兩席外，還入圍最佳藝術音樂專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳錄音獎等5大獎項，抱回最佳演奏獎、最佳錄音獎。

與林宜錦同獲最佳演奏獎的蘇孟風上台領獎時表示，古典吉他有無數優美樂曲，最大願望是讓更多人認識它的美好。

他也代今晚不克出席的李宜錦發表感言，李宜錦認為，在台上演奏追求的是瞬間能量燃燒，儘管有瑕疵，表演結束也就過去了，但錄音追求的是極致完美，有嘔心瀝血的感覺，她感謝家人讓小提琴成為她生命不可或缺一部分，這張專輯也是她在國家交響樂團服務17年的畢業禮物。

戲曲表演類則是由榮興客家採茶劇團的客家大戲「地獄變」入圍最多獎項，包括最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳專輯製作人獎、最佳團體演出獎、最佳音樂設計獎、最佳個人表演新秀獎等5項大獎提名，最後獲最佳音樂設計、最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳個人表演新秀獎。

入圍4項的唐美雲歌仔戲團「月夜情愁」，則奪下最佳劇本獎與最佳團體演出獎。唐美雲歌仔戲團展現超高人氣，一現身就引來觀眾陣陣尖叫。唐美雲說，如果沒走進來看，不會知道傳統戲曲有多好看，呼籲大家支持傳統戲曲。

今晚特別的是，最佳作曲獎得主的鋼琴家魏樂富，原籍德國的他，2年前歸化取得台灣身分，他上台時先是高喊「我是台灣人」，並表示，沒有台灣歷史的滋養，他沒有靈感寫這首曲子。

第31屆傳藝金曲獎得獎名單： （出版類 專輯獎） 最佳傳統音樂專輯獎 廖瓊枝的聲音美學／普音文化事業股份有限公司 最佳藝術音樂專輯獎 時代之聲──呂紹嘉與國家交響樂團／繆斯藝術文化有限公司 最佳跨界音樂專輯獎 旅人──羅正楎揚琴創作專輯／好有感覺音樂事業有限公司 最佳宗教音樂專輯獎 邀．與祂共舞／好有感覺音樂事業有限公司 最佳傳統表演藝術影音出版獎 客家大戲「地獄變」/ 榮興工作坊 （出版類 個人獎） 最佳專輯製作人獎 黃可儂 /「遞嬗」羅惠真漢詩吟唱＆藝術歌曲專輯 最佳演奏獎 李宜錦／ NSO首席之聲 李宜錦──調和的靈感 蘇孟風／ NSO首席之聲 李宜錦──調和的靈感 最佳編曲獎 周久渝／阿美族古謠「水璉情歌」／唱歌吧！ 最佳演唱獎 羅惠真／「遞嬗」羅惠真漢詩吟唱＆藝術歌曲專輯 最佳錄音獎 尤子澤/ NSO首席之聲 李宜錦—調和的靈感 最佳作曲獎 魏樂富／暗夜的螃蟹／鋼琴上的詩人 最佳作詞獎 黃瑩／花漾南瀛／花漾寶島 最佳作詞獎 黃瑩∕花漾南瀛∕花漾寶島 （戲曲表演類） 最佳音樂設計獎 鄭榮興／客家大戲「地獄變」 最佳個人表演新秀獎 蘇國慶／客家大戲「地獄變」／榮興客家採茶劇團 最佳演員獎 朱安麗（朱勝麗）／費特兒 最佳劇本獎 邱坤良／月夜情愁／唐美雲歌仔戲團 最佳團體演出獎 唐美雲／月夜情愁／唐美雲歌仔戲團