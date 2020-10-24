第31屆傳藝金曲獎贏家 榮興客家劇團奪3獎
第31屆傳藝金曲獎頒獎典禮今晚於台灣戲曲中心舉行，共頒出17項大獎。今年出版類特別獎得主為作曲家曾仲影，戲曲表演類特別獎得主為中央研究院首位「戲曲院士」曾永義。其中，戲曲表演類最大贏家為榮興客家採茶劇團的客家大戲「地獄變」，抱回最佳音樂設計、最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳個人表演新秀獎3獎項；最佳團體演出則由唐美雲歌仔戲團奪得。
本屆傳藝金曲獎出版類入圍最多獎項的專輯是「 NSO首席之聲 李宜錦—調和的靈感」，在最佳演奏獎搶下兩席外，還入圍最佳藝術音樂專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳錄音獎等5大獎項，抱回最佳演奏獎、最佳錄音獎。
與林宜錦同獲最佳演奏獎的蘇孟風上台領獎時表示，古典吉他有無數優美樂曲，最大願望是讓更多人認識它的美好。
他也代今晚不克出席的李宜錦發表感言，李宜錦認為，在台上演奏追求的是瞬間能量燃燒，儘管有瑕疵，表演結束也就過去了，但錄音追求的是極致完美，有嘔心瀝血的感覺，她感謝家人讓小提琴成為她生命不可或缺一部分，這張專輯也是她在國家交響樂團服務17年的畢業禮物。
戲曲表演類則是由榮興客家採茶劇團的客家大戲「地獄變」入圍最多獎項，包括最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳專輯製作人獎、最佳團體演出獎、最佳音樂設計獎、最佳個人表演新秀獎等5項大獎提名，最後獲最佳音樂設計、最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳個人表演新秀獎。
入圍4項的唐美雲歌仔戲團「月夜情愁」，則奪下最佳劇本獎與最佳團體演出獎。唐美雲歌仔戲團展現超高人氣，一現身就引來觀眾陣陣尖叫。唐美雲說，如果沒走進來看，不會知道傳統戲曲有多好看，呼籲大家支持傳統戲曲。
今晚特別的是，最佳作曲獎得主的鋼琴家魏樂富，原籍德國的他，2年前歸化取得台灣身分，他上台時先是高喊「我是台灣人」，並表示，沒有台灣歷史的滋養，他沒有靈感寫這首曲子。
第31屆傳藝金曲獎得獎名單：
（出版類 專輯獎）
最佳傳統音樂專輯獎
廖瓊枝的聲音美學／普音文化事業股份有限公司
最佳藝術音樂專輯獎
時代之聲──呂紹嘉與國家交響樂團／繆斯藝術文化有限公司
最佳跨界音樂專輯獎
旅人──羅正楎揚琴創作專輯／好有感覺音樂事業有限公司
最佳宗教音樂專輯獎
邀．與祂共舞／好有感覺音樂事業有限公司
最佳傳統表演藝術影音出版獎
客家大戲「地獄變」/ 榮興工作坊
（出版類 個人獎）
最佳專輯製作人獎
黃可儂 /「遞嬗」羅惠真漢詩吟唱＆藝術歌曲專輯
最佳演奏獎
李宜錦／ NSO首席之聲 李宜錦──調和的靈感
蘇孟風／ NSO首席之聲 李宜錦──調和的靈感
最佳編曲獎
周久渝／阿美族古謠「水璉情歌」／唱歌吧！
最佳演唱獎
羅惠真／「遞嬗」羅惠真漢詩吟唱＆藝術歌曲專輯
最佳錄音獎
尤子澤/ NSO首席之聲 李宜錦—調和的靈感
最佳作曲獎
魏樂富／暗夜的螃蟹／鋼琴上的詩人
最佳作詞獎
黃瑩／花漾南瀛／花漾寶島
最佳作詞獎
黃瑩∕花漾南瀛∕花漾寶島
（戲曲表演類）
最佳音樂設計獎
鄭榮興／客家大戲「地獄變」
最佳個人表演新秀獎
蘇國慶／客家大戲「地獄變」／榮興客家採茶劇團
最佳演員獎
朱安麗（朱勝麗）／費特兒
最佳劇本獎
邱坤良／月夜情愁／唐美雲歌仔戲團
最佳團體演出獎
唐美雲／月夜情愁／唐美雲歌仔戲團
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