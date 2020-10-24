iPhone12 Pro比較耐摔？ 「手機醫生」實測給你看

iPhone12 Pro直播摔機測試，吸引超過2萬名果粉點閱觀看，結果讓網友們感到好意外！手機真的很耐摔嗎？知名手機檢測APP「手機醫生」製作團隊「點子科技」與部落客「APPLEFANS蘋果迷」合作測試，在「不是情人吵架的狠摔」方式下，即使從屋子天花板摔下，最多表面破損，機身還維持正常。

「手機醫生」APP（點子科技公司）創辦人之一鄭宇哲說，如果想賣掉手邊的舊手機換iPhone12，不要錯過「手機醫生」的全台二手機通路查價，不同通路的二手iPhone回收價，可能差6千元至上萬元之多。

鄭宇哲表示，「手機醫生」APP進入第7年，在台灣已被下載200多萬次，全球下載500多萬次，不只提供手機檢測功能，更有二手機回收通路比價，台灣的20個通路、電商平台共約3000多家門市，都在查價之列，公司每天會上去監看各通路報價情形，也會到實體店面訪價，以消費者權益為考量。

iPhone12Pro直播摔機測試影片，詳實紀錄在不同高度下摔的損壞程度，並與iPhone11比較，鄭宇哲說，iPhone12 Pro直播摔機測試，公開不到36小時即有逾3萬的點閱次數；測試結果證明，iPhone12Pro的確較耐摔，即使從二樓高的地方扔下，也只是表面破損，手機功能都正常，最後是測試人員用狠摔的方式摔下，「像情人吵架」的摔法，才被摔壞。

「點子科技」是進駐高雄市數位內容創意中心DAKUO的廠商，由兩名74年次年輕人攜手創業，手機APP「手機醫生」免費下載，裡頭有許多功能，包含二手機查價、損傷報價等都有。

鄭宇哲說，像iPhone 12 Pro只要外觀稍有損傷，市價直接砍少30%至60%，以測試結果來看，原價3萬7400元的iPhone 12 Pro 256G，在裸機狀態只要手滑摔出損傷，二手機價便減損1萬6520元左右，使用者務必小心，避免剛換新機荷包就大失血。