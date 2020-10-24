健保大數據／治療失眠 4大特色醫療院所

●林口長庚醫院／到醫院睡一晚 揪出失眠黑手

失眠原因百百種，最常見精神疾病引起，為排除其他疾病因素，醫師須透過多項睡眠生理檢查，確認失眠真正成因。依健保資料庫顯示，林口長庚是執行睡眠生理檢查最多的醫院。

長庚醫院睡眠中心主任莊立邦表示，失眠分為急性與慢性，急性通常是壓力造成，大多可及時發現；慢性失眠分為原發性與次發性，原發性與精神疾病、藥物、疾病等無關，次發性則相反。為了釐清患者慢性失眠的原因，就得透過多項睡眠生理檢查。

睡眠生理檢查得到睡眠中心睡一晚，監測腦波、睡眠周期、眼動圖、心電圖、呼吸氣流與溫度、鼾聲等。莊立邦表示，這些檢測可釐清患者是否具次發性疾病，常見次發性疾病如不寧腿症候群、憂鬱症、焦慮症、睡眠呼吸中止症等，皆可透過睡一晚得知。

莊立邦表示，許多醫院推出「居家睡眠監測」，這類儀器較適合監測是否有睡眠呼吸中止症，但造成失眠的疾病是哪些，仍需透過醫院的精密設備監測。近年因睡眠呼吸中止症患者病識感抬頭，使睡眠中心床位一位難求，一、兩年前平均需要等上兩年。林口長庚近年增加睡眠中心床位，目前有15床，將等待監測的時間縮短至半年，對於較為急症的患者，也會優先安排檢測。

●台北市立聯合醫院／評估治療較精確 別怕找精神科醫師

健保署統計，在失眠治療上，台北市立聯合醫院的安眠鎮靜（含抗焦慮藥品）使用居冠。

北市聯醫松德院區為精神科專科醫院，成癮防治科主治醫師張祜銘表示，醫院分科非常細，其中成癮防治科有衛教和內部教育訓練，對安眠藥不當使用，或依賴、成癮問題較知道如何處理。

台灣睡眠醫學會統計，台灣有逾10%的人為慢性失眠所苦，若把林林總總失眠問題加起來，人數更超過25%。但統計顯示，真正會求診的人只有三分之一，許多人習慣自行買藥或到診所、家醫科，到精神科看診的少。

他以該院門診為例，較多患者是因換過多家診所，吃安眠藥還是睡不好，劑量愈吃愈重，或出現失眠以外的用藥問題，像記性變差、白天步態不穩等，甚至是藥物依賴、成癮等問題，才上精神科求診。

「約有九成的失眠，都可找出可矯正原因，完全找不到原因的僅占一成左右。」張祜銘說，除了焦慮、憂鬱症發作，胃食道逆流、年長者心衰竭都可能造成失眠，有些感冒藥、類固醇等藥物也會讓人睡不著。

張祜銘說，失眠原因、安眠藥成分相當複雜，在進行整體性評估和治療上，精神科醫師還是相對較熟悉。

●中國醫藥大學附設醫院／找到失眠因子 未必要吃安眠藥

健保署資料統計，中國醫藥大學附設醫院是全台醫學中心失眠患者門診就醫次數第一名。精神醫學部社區精神科主任鄭婉汝說，失眠首重找出病因，中國附醫引進失眠的最新診斷技術。

鄭婉汝舉例，王同學因暑假打電動熬夜，開學後早上爬不起來；張奶奶開始洗腎後，翻到半夜3點還睡不著。兩位病人都想請醫師開立助眠藥，醫師卻建議等一等。王同學經腕動計節律監測驗查，診斷為睡眠時向後移症，經一周生物時鐘治療法，即能正常作息；張奶奶經多頻道睡眠檢查後診斷為腿不寧症合併陣發性腿部不自主運動，經鐵劑補充和低劑量肌肉鬆弛劑治療即獲改善。

鄭婉汝說明，台灣的安眠藥使用量與國際相比偏高，其中一個重要原因就是未經詳細診斷找出病因。中國附醫睡眠中心設立以來，開發多項重要睡眠檢查，包括多頻道睡眠檢查、居家血氧監測、腕動計節律監測等工具，有效找出失眠成因，再對症治療。

鄭婉汝說，她今年自芬蘭進修回國，與睡眠心理師張哲虹設立「減壓好眠團體」，屬於睡眠認知行為治療，經科學驗證能有效改善對睡眠的焦慮，達成身心放鬆、自然入睡的目標。此治療性團體採取健保收費，各種失眠族群都可參加。

●衛福部新營醫院／中醫治失眠 依體質做多元治療

健保資料顯示，衛福部新營醫院是南部地區醫院失眠門診次數第一名，該院中醫科主任何裕鈞說，患者年輕人至老年人都有，以45至55歲更年期婦女為大宗，主要原因為更年期婦女面臨停經，生、心理產生巨大變化，伴隨著失眠問題而來求診。

他指出，傳統中醫學對失眠治療的典籍記載源遠流長，中醫治療失眠以調整陰陽平衡為主，兼調整體質。治療嚴重失眠，也可以達到逐步減少服用西醫鎮定劑的量。中醫治療失眠，特色在於可依照個人不同體質、症狀、影響因素，給予適合處方，配合體針、耳穴刺激、穴道按摩、艾草薰臍、藥浴泡腳等多元治療。

治療最重要是分辨失眠是由身體疾病引起，或心理壓力引發。何裕鈞說，更年期婦女常有失眠問題，除藥物調整體質，用磁珠敷貼按摩耳穴，也可快速改善睡眠品質。容易緊張焦慮的失眠患者，除使用藥物，可搭配每周3次針灸，來疏通經絡使氣血運行順暢。

另外，多數人認為失眠就是心火、肝火太旺，而過度服用降火藥物，其實許多長者或因癌症治療引起失眠者，往往是因為氣血虛弱、元氣不足造成，反要多使用補氣養陰藥物，搭配艾草灸法填補精氣以安神。