健保大數據／西醫轉中醫 安眠藥不能立刻戒斷

出現睡眠困擾，除了找西醫外，其實許多人會尋求中醫的協助。以108年首次診斷失眠者為例，約有24萬3775人前五年曾至中醫科看診，為所有科別的第一名。

台北市中醫公會理事長黃建榮表示，中醫治療失眠和西醫最大不同在於，中醫採自然平衡原則，以整體為觀念，「補其不足，瀉其有餘，調其虛實」，讓陰陽臟腑氣血平衡，來達到安神入寐的目的。

馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩說，從中醫的觀點來看，「陽入於陰則寐，陽出於陰則寤」，因此當人要入睡時，陽氣收回體內、氣血穩定，就會容易睡得著；相對的，陽氣順利出於體外，醒來就會有精神。

然而當一個人氣血、經絡不順時，就會「入不穩」，導致睡得淺、醒來也沒有精神。一般成年人的睡眠時間是七到八小時，但有些人會覺得短於這個時間就是失眠，實則不然，有些人就算睡不到八小時，但睡眠品質好，醒來仍很有精神，這也不算失眠。

因此，當病患因為失眠前來求診時，醫師會先詢問以往的睡眠習慣和現在有何不同，確認失眠的原因。

瞿瑞瑩說，失眠在中醫裡稱作「不寐」，且分虛實。實證常表現出不容易入睡或是躁動、多夢，多是因為一時間外界有煩心的事導致。若病患主訴「這兩三天」都沒睡好，通常屬於此類型，只要移除壓力來源，開些放鬆的藥物即可。

若為虛症，則可能是因長期過勞耗損，導致氣血不穩，或是沒有運動、生病導致氣血淤阻，這時就必須花比較長時間調養、補虛，待氣血經絡順暢後，才會睡比較好。

黃建榮則表示，中醫對於失眠的治療首推藥物，其次像針灸、經絡按摩都能取得很好的療效，但仍需先辨別失眠的類型才能對症下藥。

通常失眠可分為四個類型：

1.心腎不交型 心煩火氣大、心悸健忘、頭暈耳鳴、口乾咽燥、腰膝酸軟，男子可見遺精陽萎，女子可見月經不調，久病體虛或性生活過度而致，中藥可用補腎方加減。 2.心脾兩虛型 多見於女性，不易入睡或睡中多夢易醒、醒後難以入睡，面色萎黃，常用氣血雙補方加減。 3.虛膽心怯型 平日神經質性格，多夢容易於驚醒、害怕多慮、心悸不安、稍微運動就容易倦怠流汗，可用溫膽凝神方加減。 4.肝鬱血虛型 緊張壓力大的上班族，煩躁易怒、情緒暴躁、夜間難以入寐，入寐後多夢易驚，或胸脅脹滿、善嘆息，情志鬱悶，可用加疏肝解鬱方加減。

除此之外，女性貧血、月經不順或是考生壓力過大都可能造成失眠，甚至有些人腸胃不好，腸胃容易脹滿，也容易翻來覆去睡不著，這些都需要對症下藥，才能解決失眠問題。

瞿瑞瑩說，這些病症往往也會合併出現，因此中醫用藥除了複方也會使用單味藥加以變化，因此許多民眾看似拿到的藥方差不多，但加了單味藥就會有不同的效果。

常見的單味藥有用於失眠程度較輕的補心安神藥，如：茯苓、茯神、酸棗仁和五味子；程度稍重一些，則會用到清心安神的半夏、夏枯草、黃連等。

失眠程度最嚴重者則會用到重鎮安神藥，被列為禁藥的硃砂在古書上便是其中一種，現今則常用龍骨牡蠣，強力將症狀壓下。

對於許多先看西醫，擔心安眠藥吃久了容易有記憶力障礙、精神恍惚等副作用而想轉中醫的民眾，瞿瑞瑩則建議，中藥進去後，西藥再逐步退，避免斷然停止西藥，出現失眠復發的程度比治療前更嚴重的「反彈性失眠」，更難入睡。