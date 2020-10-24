快訊

報告曝光！陸假訊息攻勢深入台灣社群 直播主成協力者

健保大數據／去年78萬人因失眠就醫 這年齡層最難入睡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保大數據／西醫轉中醫 安眠藥不能立刻戒斷

聯合報 / 記者楊雅棠/即時報導
當病患因為失眠前來求診時，醫師會先詢問以往的睡眠習慣和現在有何不同。圖/123RF
當病患因為失眠前來求診時，醫師會先詢問以往的睡眠習慣和現在有何不同。圖/123RF

出現睡眠困擾，除了找西醫外，其實許多人會尋求中醫的協助。以108年首次診斷失眠者為例，約有24萬3775人前五年曾至中醫科看診，為所有科別的第一名。

台北市中醫公會理事長黃建榮表示，中醫治療失眠和西醫最大不同在於，中醫採自然平衡原則，以整體為觀念，「補其不足，瀉其有餘，調其虛實」，讓陰陽臟腑氣血平衡，來達到安神入寐的目的。

馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩說，從中醫的觀點來看，「陽入於陰則寐，陽出於陰則寤」，因此當人要入睡時，陽氣收回體內、氣血穩定，就會容易睡得著；相對的，陽氣順利出於體外，醒來就會有精神。

然而當一個人氣血、經絡不順時，就會「入不穩」，導致睡得淺、醒來也沒有精神。一般成年人的睡眠時間是七到八小時，但有些人會覺得短於這個時間就是失眠，實則不然，有些人就算睡不到八小時，但睡眠品質好，醒來仍很有精神，這也不算失眠。

因此，當病患因為失眠前來求診時，醫師會先詢問以往的睡眠習慣和現在有何不同，確認失眠的原因。

瞿瑞瑩說，失眠在中醫裡稱作「不寐」，且分虛實。實證常表現出不容易入睡或是躁動、多夢，多是因為一時間外界有煩心的事導致。若病患主訴「這兩三天」都沒睡好，通常屬於此類型，只要移除壓力來源，開些放鬆的藥物即可。

若為虛症，則可能是因長期過勞耗損，導致氣血不穩，或是沒有運動、生病導致氣血淤阻，這時就必須花比較長時間調養、補虛，待氣血經絡順暢後，才會睡比較好。

黃建榮則表示，中醫對於失眠的治療首推藥物，其次像針灸、經絡按摩都能取得很好的療效，但仍需先辨別失眠的類型才能對症下藥。

通常失眠可分為四個類型：

1.心腎不交型

心煩火氣大、心悸健忘、頭暈耳鳴、口乾咽燥、腰膝酸軟，男子可見遺精陽萎，女子可見月經不調，久病體虛或性生活過度而致，中藥可用補腎方加減。

2.心脾兩虛型

多見於女性，不易入睡或睡中多夢易醒、醒後難以入睡，面色萎黃，常用氣血雙補方加減。

3.虛膽心怯型

平日神經質性格，多夢容易於驚醒、害怕多慮、心悸不安、稍微運動就容易倦怠流汗，可用溫膽凝神方加減。

4.肝鬱血虛型

緊張壓力大的上班族，煩躁易怒、情緒暴躁、夜間難以入寐，入寐後多夢易驚，或胸脅脹滿、善嘆息，情志鬱悶，可用加疏肝解鬱方加減。

除此之外，女性貧血、月經不順或是考生壓力過大都可能造成失眠，甚至有些人腸胃不好，腸胃容易脹滿，也容易翻來覆去睡不著，這些都需要對症下藥，才能解決失眠問題。

瞿瑞瑩說，這些病症往往也會合併出現，因此中醫用藥除了複方也會使用單味藥加以變化，因此許多民眾看似拿到的藥方差不多，但加了單味藥就會有不同的效果。

常見的單味藥有用於失眠程度較輕的補心安神藥，如：茯苓、茯神、酸棗仁和五味子；程度稍重一些，則會用到清心安神的半夏、夏枯草、黃連等。

失眠程度最嚴重者則會用到重鎮安神藥，被列為禁藥的硃砂在古書上便是其中一種，現今則常用龍骨牡蠣，強力將症狀壓下。

對於許多先看西醫，擔心安眠藥吃久了容易有記憶力障礙、精神恍惚等副作用而想轉中醫的民眾，瞿瑞瑩則建議，中藥進去後，西藥再逐步退，避免斷然停止西藥，出現失眠復發的程度比治療前更嚴重的「反彈性失眠」，更難入睡。

治失眠常見單味藥 製表/元氣周報
治失眠常見單味藥 製表/元氣周報

失眠 中醫 睡眠

延伸閱讀

健保大數據／民眾失眠看那一科？這科別上榜不意外

健保大數據／失眠就醫年年增 40～59歲最難睡

中職／陳重廷突襲短打建功 頂替游擊壓力大到失眠

影／33歲人妻6年不孕 中醫調理+助孕妙招喜送油飯

相關新聞

才交新車⋯普悠瑪號晚間故障延誤至少20分 台鐵回應了

有讀者向本報投訴，台鐵全新區間車今天才抵台，晚間又發生288次普悠瑪號故障，造成至少20分鐘延誤，相當諷刺。

純情粗工愛上「彩券行女神」狂買彩券 還未追到手先刮中100萬

台南一名40多歲純情單身男子，因為喜歡台南永康一家彩券行的女店員，兩年來為了要見到心儀的女神，幾乎每日都到彩券行報到，結果女神還未追到手，幸運之神就先降臨，讓這名癡情男刮中100萬獎金...

疫情帶來缺藥危機？藥品供應鏈改變 五款藥品將退出台灣

根據食藥署藥品供應平台「建議使用替代藥品品項」今年有124款藥品通報不及供應，其中有5款因藥廠規畫年底或明年初退出台灣市...

林佳龍陳柏惟霧峰偶遇 玩出台中在地深度旅遊　

國內深度旅遊正夯，台中也推精緻、在地深度旅行！繼與立法委員林昶佐「東門市場」一遊，交通部長林佳龍今在臉書貼出影片「說好不...

台大癌醫改台大分院 院長拍胸脯保證：和郭董關係不變

鴻海創辦人郭台銘日前捐助成立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，台大校務會議今決議，台大癌醫改成為台大醫院的分院，最快明年1...

颱風不來水情拉緊報 蘇揆：已擴大海水淡化等設施

國內水情拉緊報，行政院長蘇貞昌今天出席台大橄欖球隊75周年慶晚宴，會前接受媒體聯訪時表示，行政院在水情整備上超前部署，會...

免稅店救業績違法促銷免稅菸 民團籲北市開罰

新冠肺炎疫情燒不停，免稅店為救業績不擇手段，董氏基金會近日接獲民眾檢舉指出，北市有免稅店業者以折扣、促銷方式推銷免稅菸，...

健保大數據／西醫轉中醫 安眠藥不能立刻戒斷

出現睡眠困擾，除了找西醫外，其實許多人會尋求中醫的協助。以108年首次診斷失眠者為例，約有24萬3775人前五年曾至中醫...

健保大數據／治療失眠 4大特色醫療院所

失眠原因百百種，最常見精神疾病引起，為排除其他疾病因素，醫師須透過多項睡眠生理檢查，確認失眠真正成因。依健保資料庫顯示...

健保大數據／想要好睡 營造好眠環境看這裡

成人每天需要6到8小時睡眠，深眠期至少要占睡眠期的2到3成，身體才能獲得徹底休息。當白天工作出現專注度降低、頻打哈欠、效...

健保大數據／睡眠習慣差 認知行為治療比吃藥有效

失眠是現代人常見的問題之一，108年因失眠就醫的人數就高達78萬多人。醫師和心理師表示，醫療院所針對失眠的治療，除了開立...

健保大數據／民眾失眠看那一科？這科別上榜不意外

108年各年齡層及性別使用安眠鎮靜（含抗焦慮）藥品，女性用藥人數約為男性1.5倍，不分性別皆為60至69歲用藥量最大。若...

熱門新聞

流感疫苗接種不良反應已51例 疾管署：不嚴重

低溫下探17度！ 吳德榮：莫拉菲颱風將生成

純情粗工愛上「彩券行女神」狂買彩券 還未追到手先刮中100萬

疫情帶來缺藥危機？藥品供應鏈改變 五款藥品將退出台灣

3列車故障還在宣傳文創挨批 台鐵道歉了

台大癌醫改台大分院 院長拍胸脯保證：和郭董關係不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。