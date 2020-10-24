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健保大數據／去年78萬人因失眠就醫 這年齡層最難入睡

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健保大數據／睡眠習慣差 認知行為治療比吃藥有效

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
許多民眾常常一到診間便要求醫師開立安眠藥。圖/123RF
許多民眾常常一到診間便要求醫師開立安眠藥。圖/123RF

失眠是現代人常見的問題之一，108年因失眠就醫的人數就高達78萬多人。醫師和心理師表示，醫療院所針對失眠的治療，除了開立安眠藥物之外，事實上還包括認知行為治療，但最重要的還是得先處理引起失眠的核心問題，才有可能解決失眠困擾。

台北榮總睡眠醫學中心執行長周昆達表示，焦慮、憂鬱症等精神疾病常是失眠主因，必須先控制好精神疾病才能解決失眠問題。另外，許多生理疾病也會影響睡眠，像癌症引起的疼痛、關節痛，或因為年紀大、攝護腺肥大等原因，一個晚上必須跑廁所小便好幾次，自然也就無法好好睡上一覺。

因此當病患來到失眠門診，醫師從年紀、性別、職業環境、家庭狀況，到平常吃什麼補品、運動時間等，都會詳細問診，希望能找出原因，加以改善。

周昆達表示，許多因失眠問題求診的患者常伴隨睡眠呼吸中止症，半夜常因為呼吸困難而醒來，這種狀況需要透過整晚的睡眠檢查，監測腦電波、心電圖、血氧等加以確診，透過手術、裝牙套等方式，才有可能改善失眠的情形。

至於藥物，通常是在真的難以入睡，或在處理失眠核心問題前的過度期，將急性症狀先壓下來，做為短暫治療使用。

周昆達說，包括抗組織胺等許多藥物都有「助眠」效果，但臨床上針對失眠常用的藥物為鎮靜、安眠和肌肉放鬆劑。常見的安眠藥有兩大類，苯二氮平類藥物（BZD）和Z drug（包括常見的Zaleplon、zolpidem等），主要透過抑制神經傳導物質，達到助眠效果。

但周昆達提醒，因為藥物有長效、短效型，且代謝時間和程度不同，因此須由專業醫師仔細問診是入睡困難型或易醒型等失眠型態，才能給予合適的藥物，以免發生夢遊、夢駕等意外。

然而許多民眾常常認為「失眠很可怕」，並且希望失眠問題能夠快速獲得改善，因此常常一到診間便要求醫師開立安眠藥。

但有時候，病人主觀睡眠品質和實際睡眠狀況有相當落差，也不一定需要使用安眠藥。

好夢心理治療所執行長、臨床心理師吳家碩表示，可用「五個三」法則來評估失眠的頻率和嚴重度。每周三天以上持續超過三個月，有以下三項情形之一：入睡需要30分鐘以上、半夜醒來超過30分鐘、比預計的時間早醒30分鐘以上，才算慢性失眠。

多數人則是因為環境、暫時的壓力、輪班工作，以及睡眠衛生習慣不好而導致失眠，這時比起使用藥物，認知行為治療的成效更好。

認知行為治療包括認知調整和行為改變，根據每個人不同的狀況有不同的調整策略。

吳家碩舉例，有些人認為一定要睡滿八小時或非得在某時間點入睡才行，一旦晚於設定睡眠時間，便「越躺越焦慮、越睡不著」，這時就需要對睡眠認知調整；有些人因為煩惱隔天的工作、行程而睡不著，就需要進行放鬆治療。

但新光醫院睡眠中心主任林嘉謨表示，主診斷失眠者一年每人平均就醫次數三次，代表台灣失眠治療仰賴藥物治療，若使用認知行為治療回診次數會更多。

吳家碩說，雖然歐美認為認知行為治療是治失眠首選，但需六至八次效果才會顯現，且要自費，因此民眾仍傾向使用藥物，健保數據也只能看出藥物的治療狀況。

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失眠 睡眠 醫師

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