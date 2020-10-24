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健保大數據／去年78萬人因失眠就醫 這年齡層最難入睡

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健保大數據／民眾失眠看那一科？這科別上榜不意外

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
失眠最常見的心理合併症是憂鬱症、焦慮症，這些疾病都是女性好發性高。示意圖／ingimage
失眠最常見的心理合併症是憂鬱症、焦慮症，這些疾病都是女性好發性高。示意圖／ingimage

108年各年齡層及性別使用安眠鎮靜（含抗焦慮）藥品，女性用藥人數約為男性1.5倍，不分性別皆為60至69歲用藥量最大。若仔細分析不同年齡層男女安眠藥品情況，女性於50至59歲起，用藥比例與男性相比突然大增，彼此差距將近2倍，該情形到70歲後，用藥量差距又縮短。

女性用藥人數多，其實與女性患者基數多有關，台灣睡眠醫學會理事、新光醫院睡眠中心主任林嘉謨說，這與第一線臨床觀察一致，尤其女性對於壓力感受比男性更敏感，多認為睡眠品質重要，甚至常在門診看到妻子因治療效果好，拉著丈夫一起來看診。

台灣睡眠醫學會理事、振興醫院身心治療科暨睡眠中心主任毛衛中也說，失眠最常見的心理合併症是憂鬱症、焦慮症，這些疾病都是女性好發性高，女性荷爾蒙變化也比男性明顯。面對壓力，即使家庭主婦也不比職業婦女少，如經濟分配、育兒教育輔導等安排。

108年主診斷為失眠、且前五年無失眠主診斷就醫紀錄的民眾，這五年當中的五大就醫門診依序是中醫科、家醫科、耳鼻喉科、牙科及內科；前五大就醫住診依序是婦產科、骨科、外科、泌尿科及心臟血管內科，多與疼痛、頻尿、胸悶等影響睡眠品質因素有關。

一般人不易理解牙科為何上榜，其實健保數據結果與臨床多年觀察相似，林嘉謨說，磨牙、顳顎關節痛都會造成睡眠品質不佳。多數民眾在開始出現睡不著，又害怕吃藥傷身，中醫科就成為優先選擇，希望透過調息改善失眠，若有明顯打呼問題民眾則會從耳鼻喉科轉診。

值得注意的是，毛衛中指出，從失眠患者在確診前五年最常看診科別沒有精神科，可以看得出國內多數民眾對於精神科仍有忌諱。在其他科別提出受失眠所苦比較自在，但認為「失眠不是多嚴重的問題」也是不積極至身心科看診原因之一。

毛衛中也分享一份2001年多國合作研究各年齡階層失眠發生率差異，多數人都會認為年紀大了才會容易失眠，但該研究卻打破成見，發現年紀並非失眠好發率重要因素，研判大齡失眠者可能是「被逼來看醫師的」，因老化出現內外科問題，就醫時順便說明失眠問題。

該研究觀點在健保數據中得到證實，108年「次診斷失眠」者最常因精神官能性疾病、情感性疾病、高血壓性疾病、急性上呼吸道感染、糖尿病、食道胃及十二指腸疾病、上呼吸道疾病、一般症狀與徵候、發作及陣發性疾患、女性生殖道非（發）炎性疾患，十大上述問題就醫。

108年各醫療層級門診件數第一的醫療機構，分別為基層診所家欣診所、區域醫院台北市立聯醫、醫學中心中國附醫、地區醫院中國醫台北分院。多項睡眠生理檢查人數統計中，則是由林口長庚脫穎而出，奪得第一，其次分別為台大醫院、中國附醫、台北榮總及台中榮總。

毛衛中說，上述名次靠前的醫療院所，多是20多年前率先建立睡眠中心的醫院，院方重視跨失眠科轉介，各科醫師看重失眠問題，較能揪出失眠患者，經手患者人數多，對於失眠治療更熟悉，更能給予病人完整治療，患者看得見療效，回診次數自然多，形成善的循環。

108年主診斷為失眠症者使用安眠藥品，共申報3991萬件，診所申報2324萬件居冠、其次是區域醫院、地區醫院及醫學中心。用藥申報件數最多的醫院是台北市聯醫，共申報56.1萬件，林嘉謨和毛衛中都認為，該結果與聯醫由多醫院組成且有精神科別為主的松德院區有關。

108年各年齡層及性別使用安眠藥情形 製表/元氣周報
108年各年齡層及性別使用安眠藥情形 製表/元氣周報
108年主診斷失眠患者男女比例 製表/元氣周報
108年主診斷失眠患者男女比例 製表/元氣周報

失眠 睡眠 患者

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