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健保大數據／去年78萬人因失眠就醫 這年齡層最難入睡

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健保大數據／失眠就醫年年增 40～59歲最難睡

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
失眠已成現代人文明病之一，根據健保資料庫統計，國內失眠人口從106年的近74萬人、107年的75萬人，逐漸上升到108年的78萬人。圖／123RF
失眠已成現代人文明病之一，根據健保資料庫統計，國內失眠人口從106年的近74萬人、107年的75萬人，逐漸上升到108年的78萬人。圖／123RF

身體好累，腦袋卻還不想睡，失眠已成現代人難以迴避的文明病之一。根據健保資料庫統計，國內失眠人口從106年的近74萬人、107年的75萬人，逐漸上升到108年的78萬人。而安眠藥該不該吃？會不會成癮？更是失眠患者最關心的問題。本期健保大數據，解讀國人的失眠就醫狀況、服藥習慣，並請專家提供「好眠」建議。

健保資料庫顯示，108年主診斷為失眠就醫患者多達78萬餘人，人數逐年增加，以50至59歲最多。在性別分布上，女性遠多於男性，以108年為例，女性52萬人是男性25萬人的兩倍。

「能睡就是福。」健保署署長李伯璋說，中年族群家庭、事業兩頭燒，女性心思細膩，更容易想東想西，尤其母親總為家中大小事掛心。傳統女性因為教育或大環境背景，多傾向把心事往肚裡吞，一旦遇到空巢期或更年期內分泌失調，失眠機率就會相對提升。

健保數據顯示，108年主診斷為失眠門診的總數達286萬7404件，不論醫學中心、區域醫院、地區醫院或基層院所，都是失眠就醫患者選項。李伯璋提及，失眠雖無致命性，但長期失眠卻可能把人逼瘋，患者需要就近、快速解決問題，診所就成為受失眠所苦患者的優先選擇。

李伯璋的論點在失眠門診件分佈可得到證實，診所門診數最多，超過249萬件；同樣是可近性高的區域醫院僅次於診所，門診件數為16萬6205件；第三為14萬3364件的地區醫院；最後是醫學中心，僅6萬2976件。選擇去等待時間較短的診所，符合民眾想盡速處理失眠問題的訴求。

李伯璋分享，雖然他常面對醫院端及消費者端對於健保兩造意見，但他總是看得很開，深知不同群體看到政策本就會有不同看法，可能是早就有心理準備，再加上有運動習慣，即使公務繁忙，也不受失眠所苦，「但我習慣睡六小時，不小心太早打盹，半夜就會容易醒來睡不著。」

分析108年各級醫療院所失眠門診件數前五名，15間地區醫院以上的醫療院所中，多達10間位在北台灣，尤其區域醫院前四名皆是北部醫院，榜首為台北市聯醫，共1萬4296件；中部5間次之，其中中國附醫為醫學中心失眠門診次數之首，共9970件；但南部及東部皆未有醫院上榜。

面對台灣失眠門診件數出現南北差異，李伯璋表示，失眠確實與生活壓力息息相關，不可否認北部競爭激烈，工作壓力較大。此外，教育背景不同也是影響因素之一，研判北部民眾對身心科接受度較高，一旦出現失眠問題，更願意進入醫療院所接受療程。

108年主診斷為失眠症病患、且當次就醫有用藥的人數為20萬人；次診斷為失眠症病患、且有用藥的人數為54.5萬人。因考量同一病患不同次就醫的主次診斷情形可能不同，所以主診斷或次診斷為失眠症歸戶後，當年全台失眠患者，在當次就醫有用藥實際人數應約70萬人。

李伯璋認為，台灣民眾對安眠藥又愛又怕，可從失眠患者每年平均就醫僅3至5次看出端倪，研判是怕吃安眠藥會習慣，吃一兩顆沒再失眠就斷藥，將藥物備著，出現問題才服用。

李伯璋直言，民眾怕吃安眠藥成癮，常自行減少服用量，反而使醫師不理解為何服藥效果不如預期，進而加重藥物。吃安眠藥雖能迅速見效，但解開心結，找出造成失眠的主因、對症下藥才能解決問題，「患者願意說出心裡話，就需要長時間的問診，培養醫病信任感。」

李伯璋坦言，針對失眠的心理治療、門診診療費用，健保給付確實不好，未來希望能透過給予更合理的給付，避免五分鐘門診，不再讓失眠患者成為門診過路客，讓一名主治醫師能有時間聆聽患者病程的來龍去脈，「心病要用心醫」才能改善台灣醫病關係。

●失眠主診斷與次診斷

醫師判定為「主診斷失眠」，代表患者就是為了治療睡不著就醫；「次診斷失眠」則是因為其他疾病就醫，但同時告知醫師睡不好，醫師判斷需使用安眠藥物者，換句話說，不論是主診斷為失眠或次診斷為失眠，這群人都因長期睡不好所苦。

108年主診斷為失眠就醫年齡層統計 製表/元氣周報
108年主診斷為失眠就醫年齡層統計 製表/元氣周報

失眠 患者 健保

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