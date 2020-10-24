高雄三鳳中街六合夜市加入宅經濟 干貝鮑魚能快速外送

宅經濟在新冠肺炎疫情期間快速發展，高雄市的傳統商圈逐步與外送業者合作，增加通路。著名的南北貨批發大街三鳳中街與全台最大外送業者Foodpanda合作，10月底起提供外送服務，可在20分鐘內將南北貨送到高雄市消費者手中，有助拓展年輕市場。老字號的六合夜市已有40攤與Foodpanda簽約，另有10攤將要簽約，夜市美食送到家。

三鳳中街、六合夜市今天晚間聯手在六合夜市辦「三六起義．粉紅相見」活動，為兩商圈的外送服務宣傳，三鳳中街管理委員會主委伍進昌領軍外送車隊從中街出發到六合夜市，高雄市長陳其邁到場力挺。

伍進昌說，三鳳中街在大部分民眾眼中是南北貨批發市場，主力消費者年齡層較高，年輕消費族偏少，為了拓展消費群，他去年底即規畫與外送業者合作，但這需要規畫並與各店家溝通，直到最近才確定。

「臨時想在家煮香菇雞卻沒香菇可用，上外送平台向三鳳中街店家訂香菇，20分鐘後香菇送到家。」伍進昌說，希望打破消費者對三鳳中街的傳統印象，也為店家打開更多商機。

六合夜市許多店家與不同外送平台合作，店家也有不同的促銷方式，與Foodpanda合作的店家、攤商最多，總數50家，持續增加中。

陳其邁表示，商圈數位化是現在進行式，市府積極推動傳統店家結合新零售及電商平台購物模式，藉此帶動商圈智慧升級，市府持續改造、行銷商圈，結合在地文化特色打造商圈獨特魅力，全力支持商圈發展。