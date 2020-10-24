快訊

報告曝光！陸假訊息攻勢深入台灣社群 直播主成協力者

健保大數據／去年78萬人因失眠就醫 這年齡層最難入睡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄三鳳中街六合夜市加入宅經濟 干貝鮑魚能快速外送

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市六合夜市、三鳳中街加入外送行列，爭取宅經濟商機。記者楊濡嘉／攝影
高雄市六合夜市、三鳳中街加入外送行列，爭取宅經濟商機。記者楊濡嘉／攝影

宅經濟在新冠肺炎疫情期間快速發展，高雄市的傳統商圈逐步與外送業者合作，增加通路。著名的南北貨批發大街三鳳中街與全台最大外送業者Foodpanda合作，10月底起提供外送服務，可在20分鐘內將南北貨送到高雄市消費者手中，有助拓展年輕市場。老字號的六合夜市已有40攤與Foodpanda簽約，另有10攤將要簽約，夜市美食送到家。

三鳳中街、六合夜市今天晚間聯手在六合夜市辦「三六起義．粉紅相見」活動，為兩商圈的外送服務宣傳，三鳳中街管理委員會主委伍進昌領軍外送車隊從中街出發到六合夜市，高雄市長陳其邁到場力挺。

伍進昌說，三鳳中街在大部分民眾眼中是南北貨批發市場，主力消費者年齡層較高，年輕消費族偏少，為了拓展消費群，他去年底即規畫與外送業者合作，但這需要規畫並與各店家溝通，直到最近才確定。

「臨時想在家煮香菇雞卻沒香菇可用，上外送平台向三鳳中街店家訂香菇，20分鐘後香菇送到家。」伍進昌說，希望打破消費者對三鳳中街的傳統印象，也為店家打開更多商機。

六合夜市許多店家與不同外送平台合作，店家也有不同的促銷方式，與Foodpanda合作的店家、攤商最多，總數50家，持續增加中。

陳其邁表示，商圈數位化是現在進行式，市府積極推動傳統店家結合新零售及電商平台購物模式，藉此帶動商圈智慧升級，市府持續改造、行銷商圈，結合在地文化特色打造商圈獨特魅力，全力支持商圈發展。

三鳳中街與六合夜市商圈不只推出外送服務，更與旅行社合作，11月間推出「雄蓋水！網美養成」商圈遊程活動，花250元報名費即可換取百元午餐抵用券、文創帆布購物袋，還能穿上日式浴衣體驗一日網美。詳情可到「三鳳中街」臉書粉絲頁查詢，或洽非凡國際旅行社（07）2812600。

六合夜市攤商貼上外送標誌，加入宅經濟拓商機。記者楊濡嘉／攝影
六合夜市攤商貼上外送標誌，加入宅經濟拓商機。記者楊濡嘉／攝影
高雄市六合夜市、三鳳中街加入宅經濟外送行列，爭取各種商機。記者楊濡嘉／攝影
高雄市六合夜市、三鳳中街加入宅經濟外送行列，爭取各種商機。記者楊濡嘉／攝影

六合夜市 高雄市

延伸閱讀

高雄六合夜市開始「走下坡」 網酸：這間早晚滅亡

外送員在台中有臨停車位了 但半小時免費議員指太久

店家接外送備註見「長篇心經」以為惡作劇 結局神反轉：太有心了

你吃的是真干貝，還是假干貝？「干貝」其實是這個部位！

相關新聞

才交新車⋯普悠瑪號晚間故障延誤至少20分 台鐵回應了

有讀者向本報投訴，台鐵全新區間車今天才抵台，晚間又發生288次普悠瑪號故障，造成至少20分鐘延誤，相當諷刺。

純情粗工愛上「彩券行女神」狂買彩券 還未追到手先刮中100萬

台南一名40多歲純情單身男子，因為喜歡台南永康一家彩券行的女店員，兩年來為了要見到心儀的女神，幾乎每日都到彩券行報到，結果女神還未追到手，幸運之神就先降臨，讓這名癡情男刮中100萬獎金...

疫情帶來缺藥危機？藥品供應鏈改變 五款藥品將退出台灣

根據食藥署藥品供應平台「建議使用替代藥品品項」今年有124款藥品通報不及供應，其中有5款因藥廠規畫年底或明年初退出台灣市...

林佳龍陳柏惟霧峰偶遇 玩出台中在地深度旅遊　

國內深度旅遊正夯，台中也推精緻、在地深度旅行！繼與立法委員林昶佐「東門市場」一遊，交通部長林佳龍今在臉書貼出影片「說好不...

台大癌醫改台大分院 院長拍胸脯保證：和郭董關係不變

鴻海創辦人郭台銘日前捐助成立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，台大校務會議今決議，台大癌醫改成為台大醫院的分院，最快明年1...

颱風不來水情拉緊報 蘇揆：已擴大海水淡化等設施

國內水情拉緊報，行政院長蘇貞昌今天出席台大橄欖球隊75周年慶晚宴，會前接受媒體聯訪時表示，行政院在水情整備上超前部署，會...

免稅店救業績違法促銷免稅菸 民團籲北市開罰

新冠肺炎疫情燒不停，免稅店為救業績不擇手段，董氏基金會近日接獲民眾檢舉指出，北市有免稅店業者以折扣、促銷方式推銷免稅菸，...

健保大數據／西醫轉中醫 安眠藥不能立刻戒斷

出現睡眠困擾，除了找西醫外，其實許多人會尋求中醫的協助。以108年首次診斷失眠者為例，約有24萬3775人前五年曾至中醫...

健保大數據／治療失眠 4大特色醫療院所

失眠原因百百種，最常見精神疾病引起，為排除其他疾病因素，醫師須透過多項睡眠生理檢查，確認失眠真正成因。依健保資料庫顯示...

健保大數據／想要好睡 營造好眠環境看這裡

成人每天需要6到8小時睡眠，深眠期至少要占睡眠期的2到3成，身體才能獲得徹底休息。當白天工作出現專注度降低、頻打哈欠、效...

健保大數據／睡眠習慣差 認知行為治療比吃藥有效

失眠是現代人常見的問題之一，108年因失眠就醫的人數就高達78萬多人。醫師和心理師表示，醫療院所針對失眠的治療，除了開立...

健保大數據／民眾失眠看那一科？這科別上榜不意外

108年各年齡層及性別使用安眠鎮靜（含抗焦慮）藥品，女性用藥人數約為男性1.5倍，不分性別皆為60至69歲用藥量最大。若...

熱門新聞

流感疫苗接種不良反應已51例 疾管署：不嚴重

低溫下探17度！ 吳德榮：莫拉菲颱風將生成

純情粗工愛上「彩券行女神」狂買彩券 還未追到手先刮中100萬

疫情帶來缺藥危機？藥品供應鏈改變 五款藥品將退出台灣

3列車故障還在宣傳文創挨批 台鐵道歉了

台大癌醫改台大分院 院長拍胸脯保證：和郭董關係不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。