慈濟基隆頒108學子逆境向上 生命鬥士郭韋齊感動人心
慈濟基金會新芽獎學金頒獎活動，今天在基隆靜思堂舉辦基隆區新芽獎學金頒獎典禮，共108位學子獲獎，都是在逆境中勇於挑戰夢想。生命鬥士郭韋齊到場分享自己奮鬥的故事，讓學子都很感動。
「樂觀的人，永遠有路走；悲觀的人，永遠無路可去。」郭韋齊說，她7歲時因為一場高燒引發敗血症，導致四肢壞死、截去了四肢，歷經14天昏迷，奇蹟甦醒，一路從右半邊癱瘓、失語，到漸漸能跳舞、用殘肘夾筆寫字，沒有因為身體狀況與別人不同就放棄自己，她反而更加努力逐夢。
郭韋齊到場與得獎學子分享自己的人生故事，並在現場示範她平時如何自己打理日常生活的事物，最後還進行了鋼琴演奏，鼓勵現場學子勇於挑戰夢想。
慈濟基金會2020年新芽獎學金頒獎活動，10月17日起全國各地陸續舉辦，約有8千弱勢學子獲獎。今天獲得學習領域獎項的品萱，目前就讀大一，她的媽媽今天也來到現場分享說，當品萱還在就讀小學時，自己在社區擔任清潔工作還要背小女兒去工作，那時的品萱放學後，會先來把妹妹背走，讓母親安心工作。
因家中只有母女3人，身為大女兒的品萱每年都會把獎學金交給媽媽打理，高中3年，只有高一的學費是由媽媽負擔，其他都是自己打工支付。品萱表示，靠自己賺的錢，讀書更有動力，現在的住家在4樓，每天看媽媽爬樓梯很辛苦，希望以後賺錢買有電梯的房子，讓媽媽不用那麼辛苦。
慈濟基金會表示，慈濟新芽獎學金取名為「新芽」，是為了鼓勵弱勢家庭的在學子女，讓這些莘莘學子如初生的新芽般，長成茁壯大樹，迎向美好的未來。
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