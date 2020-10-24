盧廣仲、張震嶽、桑布伊池上稻田開唱！2200名觀眾樂翻

被視為台東秋季旅遊、音樂盛事的「2020池上秋收稻穗藝術節」，已於10月24日展開首日的表演活動，由桑布伊、盧廣仲、張震嶽等歌手陸續登台演出。包括張小燕、張清芳、卜學亮、屈中恆等藝人，也都於台下熱情參與，共計湧入2,200餘名觀眾。根據當地居民透漏，因池上秋收稻穗藝術節的因素，帶來大批觀光人潮，也讓當地旅館、民宿一房難求。

以優良的「池上米」聞名全台的池上，每年會進行2次的稻米收成。已經舉行12年的「池上秋收稻穗藝術節」，即是在二次稻收成之時，於稻田中央所舉行的戶外表演活動，由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、農委會水保局共同舉辦。藉由開放舞台與表演的結合，讓觀眾在聆聽音樂、觀賞舞蹈之餘，還可以感受池上的稻田、風聲、蟲鳴鳥叫。過去包括雲門舞集、優人神鼓、張惠妹、伍佰等人，都曾在此舞台登場，已然成為東台灣極具代表性的觀光與音樂盛事。今年門票於9月2日開賣之時，短短幾分鐘就銷售一空。

相較於過去的表演型態，今年的表演於10月24日、25日登場，並有不同的表演組合。24日包括有桑布伊、盧廣仲、張震嶽等3名歌手演出，各自帶來「擁抱」、「跟著走」、「魚仔」、「刻在我心底的名字」、「思念是一種病」等招牌歌曲，讓現場觀眾徜徉在樂符之中。而在10月25日，則預計將有艾怡良、A-Lin與茄子蛋上台演唱。也因疫情因素，今年表演全程均要求民眾配戴口罩。