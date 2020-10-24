林佳龍陳柏惟霧峰偶遇 玩出台中在地深度旅遊　

國內深度旅遊正夯，台中也推精緻、在地深度旅行！繼與立法委員林昶佐「東門市場」一遊，交通部長林佳龍今在臉書貼出影片「說好不質詢」第二彈。

影片中，林佳龍與立法委員陳柏惟在光復新村「偶遇」，一同走訪位在台中的最南端的霧峰區，在老診所變身為文化結合農學的館舍民生故事館享受古典樂及用餐，品嘗霧峰酒莊的三金佳釀以及光復新村體驗環保植物染課程，要讓旅客深入體驗台中的獨特人文風情，發掘霧峰的另類魅力。

交通部說，位在台中的最南端，霧峰是台中的米倉，著名的林家花園、亞洲現代美術館、光復新村等都在這裡發展駐足。

影片中，林佳龍與陳柏惟在光復新村納涼時偶遇，一起到民生故事館享受黑膠唱片機的悠揚樂音，一邊享用農學食堂利用在地當季食材製作的美味料理。

交通部說，霧峰也被稱為香米故鄉，其中霧峰酒莊更有著享譽國際的的三金代表初霧純米吟釀、荔枝蜂蜜酒」和初霧燒酌，屢屢在國際酒品獎項中獲獎，也值得旅客細細品味。

交通部說，林佳龍與陳柏惟也到光復新村的大目農場體驗環保植物染課程，有別於常見的藍染，農場也有薑黃植物染的新體驗，可在農場主人的指導下，編織提袋與染布成品。影片中林佳龍滿意地為陳柏惟圍上自己手工染製的領巾，民眾也讚賞得開心大笑。

陳柏惟也不忘在最後把握時機，請益海線雙軌後續的進行方式，林佳龍則笑著說，今天好像沒有要談這PART？（部分）