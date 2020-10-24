純情粗工愛上「彩券行女神」狂買彩券 還未追到手先刮中100萬

台南一名40多歲純情單身男子，因為喜歡台南永康一家彩券行的女店員，兩年來為了要見到心儀的女神，幾乎每日都到彩券行報到，結果女神還未追到手，幸運之神就先降臨，讓這名癡情男刮中100萬獎金。

據自由時報報導，女店員小雯這兩年來一直有名癡情愛慕者，幾乎每兩天就會到彩券行報到，不僅如此，每次買彩券或刮刮樂，都要請她選號或幫他拿刮刮樂，因為癡情男在工地工作，所以小雯和同事們私底下都稱他粗工男，沒想到19日這天，粗工男買刮刮樂竟幸運刮中100萬，更歡喜得想馬上去銀行兌獎。

小雯的同事也說，大家都看得出來，粗工男只會在小雯有上班的時候來買彩券，彷彿小雯就是粗工男的幸運女神，雖然已是熟客，但兩人並沒有更進一步的關係。

台南市永康區的金鑽彩券行也在臉書粉絲團發文，「今天新出的200元刮刮樂，老客戶只刮一張，就中100萬元頭獎！」同時貼出這張中獎刮刮樂。

雖然沒有追到女神，不過長期光顧彩券行也讓粗工男得到幸運之神的眷顧，彩券行老闆則表示，並不會過問員工的私事，但恭喜顧客中獎。