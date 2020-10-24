聽新聞
test
0:00 / 0:00
純情粗工愛上「彩券行女神」狂買彩券 還未追到手先刮中100萬
台南一名40多歲純情單身男子，因為喜歡台南永康一家彩券行的女店員，兩年來為了要見到心儀的女神，幾乎每日都到彩券行報到，結果女神還未追到手，幸運之神就先降臨，讓這名癡情男刮中100萬獎金。
據自由時報報導，女店員小雯這兩年來一直有名癡情愛慕者，幾乎每兩天就會到彩券行報到，不僅如此，每次買彩券或刮刮樂，都要請她選號或幫他拿刮刮樂，因為癡情男在工地工作，所以小雯和同事們私底下都稱他粗工男，沒想到19日這天，粗工男買刮刮樂竟幸運刮中100萬，更歡喜得想馬上去銀行兌獎。
小雯的同事也說，大家都看得出來，粗工男只會在小雯有上班的時候來買彩券，彷彿小雯就是粗工男的幸運女神，雖然已是熟客，但兩人並沒有更進一步的關係。
台南市永康區的金鑽彩券行也在臉書粉絲團發文，「今天新出的200元刮刮樂，老客戶只刮一張，就中100萬元頭獎！」同時貼出這張中獎刮刮樂。
雖然沒有追到女神，不過長期光顧彩券行也讓粗工男得到幸運之神的眷顧，彩券行老闆則表示，並不會過問員工的私事，但恭喜顧客中獎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言