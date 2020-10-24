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台大癌醫改台大分院 院長保證：和郭董關係不變

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台大癌醫改台大分院 院長拍胸補保證：和郭董關係不變

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
鴻海董事長郭台銘日前捐助成立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，台大癌醫改成為台大醫院的分院，最快明年1月上路。台大癌醫院長楊志新樂見其成，強調和郭董關係不會改變。記者蘇健忠／攝影
鴻海董事長郭台銘日前捐助成立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，台大癌醫改成為台大醫院的分院，最快明年1月上路。台大癌醫院長楊志新樂見其成，強調和郭董關係不會改變。記者蘇健忠／攝影

鴻海董事長郭台銘日前捐助成立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院，台大校務會議今決議，台大癌醫改成為台大醫院的分院，最快明年1月上路。台大癌醫院長楊志新樂見其成，認為更改行程體制，有助癌醫與總院人才交流，總院可財務支援，強調和郭董關係不會改變。

台大癌醫前院長鄭安理今年七月就證實，台大醫院高層近期已在討論以分院或院區的形式接手癌醫。另外也有消息傳出，癌醫過去因沒有實習醫師、住院醫師制度，許多主治醫師還需親自下海輪夜班。楊志新無奈說，由於過去行政障礙太多，想從台大醫院總院調度醫師支援不順暢。

分院與總院的關係就像父子，互相挹注比較困難，院區比較像與總院血流相通，盈虧問題更容易處理，但相較於完全獨立於台大之外，兩者都是相對單純的作法。楊志新強調，從院區改完分院後，台大癌醫僅改行政體制，有助營運好發展，服務內容及架構不變，仍以癌症為主方向。

楊志新也提及，過去台大醫院及癌醫為獨立系統、不同組織定位，經費無法互通； 衛福部次長石崇良解釋，台大癌醫由台灣大學校務基金支持，一但虧錢只能仰賴學校募款，研判如今需併至醫學院附設醫院，主要原因就是財務壓力，改善人力調度只是附加效果。

為何台大醫院就能自給自足營運，石崇良解釋，台大醫院屬於台灣大學醫學院的附設醫院，由醫學院基金支撐，旗下包含總院及多個分院，各院業務收入可彼此支援，類似大水庫概念，各分院彼此可互相支持營運。

石崇良說，由於癌醫改為分院僅涉及醫院名稱變更，屬於內部位階改變，硬體人員不改，不需衛福部會議審查，認為流程單純，僅需台大校內修該組織章程，再送交教育部核准，再向衛生局申請名稱變更報備、衛福部核備即可。

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