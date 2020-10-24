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免稅店救業績違法促銷免稅菸 民團籲北市開罰

中央社 / 台北24日電
民眾檢舉免稅店業者在松山機場等地舉辦特賣會，除了販賣各類免稅精品外，竟還以每條低於市價200元以上的優惠出清庫存免稅菸品，反菸民團批免稅店業者享公然違法。示意圖／聯合報系資料照片
民眾檢舉免稅店業者在松山機場等地舉辦特賣會，除了販賣各類免稅精品外，竟還以每條低於市價200元以上的優惠出清庫存免稅菸品，反菸民團批免稅店業者享公然違法。示意圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情燒不停，免稅店為救業績不擇手段，董氏基金會近日接獲民眾檢舉指出，北市有免稅店業者以折扣、促銷方式推銷免稅菸，已違反菸害防制法，呼籲北市衛生局稽查開罰。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗今天表示，近日接獲民眾檢舉，免稅店業者以「不用出國就可以買到免稅的便宜商品」為宣傳，在松山機場等地舉辦特賣會，以每條低於市價新台幣200元以上的價格出清庫存免稅菸品；另有民眾參加旅行社行程，到位於台北市的免稅店購物，被推銷多買幾條比市價便宜的菸品。

林清麗指出，免稅菸品原本是在機場、港口等邊境販售的商品，如今免稅店業者為了挽救業績，竟在各地舉辦特賣會，甚至和旅行社合作拉客販售免稅菸，違反「菸害防制法」維護台灣民眾健康的原則。

她強調，台灣以往每年有1500多萬條、市價175億元的免稅菸品從機場攜入境，流入檳榔攤、夜市、傳統雜貨店、網咖或酒店等通路，讓民眾、青少年多了取得便宜菸品的機會，一直是菸害防制的一大漏洞，如今免稅店業者更直接以折扣方式促銷免稅菸，已明顯違法，呼籲台北市政府衛生局立即稽查取締並依法嚴懲。

均衡法律事務所負責人李鳳翱指出，免稅店業者雖自稱已補足菸稅菸捐，但依法都不可以折扣方式銷售菸品，違者應依菸害防制法開罰500萬至2500萬元罰鍰。

消費者文教基金會前董事長游開雄強調，根據菸害防制法，業者除了不能以折扣方式賣菸，促銷行為也違反菸害防制法不得以看板、海報、招貼、展示或其他文字為宣傳的規定，該免稅店販售的菸品若是業者自行報關進口，同樣有違法疑慮。

游開雄呼籲，台灣應效法新加坡取消免稅菸品，或比照澳洲只能攜帶25支菸入境、紐西蘭只可帶50支菸、香港及澳門只可攜帶19支菸入境自用的法令，廢除免稅菸品陋習，才能停止政府損失稅收、民眾健康受損的雙輸局面。

北市 衛生局 松山機場

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