台東6.29億元買回美麗灣建物 環團：轉嫁納稅人承擔

爭議13年的台東美麗灣渡假村開發案仲裁結果今天出爐，裁定駁回業者要求的12.1億損害賠償，並要求台東縣政府支付6.29億元買回建築物。對此，環團發表聯合聲明指出，一個違法應拆除的建築物須由國庫6.29億買回，意味著將業者自身造成的金錢損失，轉嫁給全國納稅人承擔，環團除要求仲裁資訊應公開供大眾審視，台東縣府則應立即展開方案評估與研究，拆除違法建築，將杉原海水還給台東人。

由地球公民基金會花東辦公室、台灣環境資訊協會、荒野保護協會台東分會、台灣環境保護保聯盟台東分會聯合發表的聲明表示，美麗灣案從2004年起，經歷徐慶元、賴順賢、鄺麗貞、黃健庭等4任縣長，2018年饒慶玲上任時，本案已進入解約求償的仲裁程序，舊政權的荒謬錯誤無可挽救，但若新的縣府團隊能運用資源得當，讓美麗灣鬧劇落幕，將可翻轉劣勢，創造永續價值。

針對今天的仲裁結果，環團訴求應資訊公開，理由是6.29億元鉅款來自國庫，此案仲裁過程若有造假或瑕疵，將嚴重損害全國納稅人權益，因此，仲裁判斷書內容，特別是美麗灣建築物價值鑑定的結果，應公開接受大眾審視，確認全案過程公正客觀，以及縣府與業者雙方沒有放水打假球嫌疑。此外，環團說，台東縣府是違法破壞海灘的共犯結構，理應扛下最艱難的任務，呼籲縣府立即展開拆除美麗灣方案評估與研究。

環團強調，追究過錯與釐清責任，是為了確保社會正義，但社會長遠關切的仍是如何恢復沙灘，因此針對台東縣長饒慶玲今聲明「還海於民」的大方向，原則上予以支持肯定，同步也將展開監督、強力督促台東縣縣府，將杉原灣還給人民。

同時，環團也向蔡英文政府喊話。環團指出，行政院持續祭出「向海致敬」、「前瞻計畫（恢復自然海岸）」等多項愛海政策，更應在經費及技術上協助台東縣府，由於前瞻經費中「全國水環境改善計畫」項目包含恢復自然海岸，建議台東縣府應比照新北市政府「老梅、中角及永興漁港移除計畫」的模式，向中央爭取拆除預算及恢復自然海灘的經驗指導。