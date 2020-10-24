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台鐵最美區間車全新到港 明辦「見面會」花蓮鄉親搶先看！
台鐵採購520輛EMU900型電聯車今天從花蓮港上岸，明天上午10時到下午4時將在花蓮車站展出，讓民眾先睹為快。台鐵局長張政源說，新車將進行3個月的靜態、動態測試，若通過，預計明年春節前上路。
新列車今天在花蓮港上岸，吸引大批民眾前往見證，台鐵出動 DT668國王蒸汽火車牽引禮賓專車載民眾前往觀禮。台鐵局長張政源說，79歲的國王蒸汽火車前往迎接「新生兒」，象徵台鐵老幹新枝，既要保留原來的傳統，也要迎接新的生命、新的科技、新的服務，台鐵會更努力，為國人提供最好的運輸服務。
張政源在迎車儀式致詞時表示，台鐵每天運輸近65萬人，其中約8成是通勤旅次，通勤需求非常大，過去陸續引進新車，但不足以應付愈來愈大通勤需求，民國106年啟動新通勤列車招標，經過冗長招標設計施作，今天終於和大家見面。
他說，通勤電聯車是台鐵未來非常主力的車種，這次新車有幾個特色，第一個是安全性能提升，未來在駕駛室配備TCMS監控系統，對車輛的安全、溫度、車門開關都有很好監控，車廂裡也引進智慧照片；另外運能大幅提升，比起EMU800型提升40%；第三，服務也提升了，增加孕婦、婦女的特別座位，可以放置娃娃車，也增加12輛自行車的立式車位，輪椅的座位從4個增加為8個，整個新車外觀、內裝都經過非常好的設計，被網友們稱為「地表上最美的通勤電聯車」，今天跟大家見面，未來提供通勤、通學的運輸服務。
張政源說，這次共採購520輛，第一批有2列共20輛車廂，明年10列100輛、後年12列120輛，到民國112年會全部交車完畢；首批今天抵台後，會進行3個月的靜態、動態測試，若驗證通過，預計明年春節前可以上路；此外，另有600輛新採購的城際列車，明年6月也會從花蓮港下地。
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