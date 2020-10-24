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疫情衝擊 缺藥通報暴增4.5倍！ 藥師急尋救命藥

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疫情衝擊 缺藥通報暴增4.5倍！ 藥師急尋救命藥

中央社 / 台北24日電
疫情衝擊，全民瘋搶口罩之際，藥師忙著四處找藥，避免重症患者沒藥可用，食藥署也協助專案進口，解決燃眉之急。記者王駿杰攝影／報系資料照
疫情衝擊，全民瘋搶口罩之際，藥師忙著四處找藥，避免重症患者沒藥可用，食藥署也協助專案進口，解決燃眉之急。記者王駿杰攝影／報系資料照

新冠肺炎疫情衝擊，全台1到10月通報缺藥品項多達128件，是去年的4.5倍。全民瘋搶口罩之際，藥師忙著四處找藥，避免重症患者沒藥可用，食藥署也協助專案進口，解決燃眉之急。

根據衛生福利部食品藥物管理署缺藥通報平台統計，2016年通報缺藥品項約14件、2017年約6件、2018年約13件、2019年約28件，2020年僅1到10月就暴增超過128件，是去年的4.5倍以上。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻告訴中央社記者，今年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多藥物在供貨、運輸上面臨困難，不同階段遇到的問題也不同，年初主要是原料藥缺貨，近期則是因航班大亂影響藥物進口時程。

潘香櫻說，台灣藥品的原料藥主要來自中國及印度，今年初疫情剛爆發時，中國藥廠全面停工、印度則是禁止出口，原料藥險些面臨缺藥危機，食藥署立即啟動應變措施，盤點可能受影響的原料藥並鼓勵業者尋找原料藥替代來源，同時研擬相關補貼措施，降低業者取得原料藥增加的成本負擔，隨中國大陸逐步復工，原料藥短缺影響逐漸減少。

然而，隨疫情持續延燒全球，國際航班大亂，很多原本由A地供應的藥品可能改由B地出口，部分藥品因進口時程一再延後造成短缺，也有部分製劑成本飆升，所幸多數藥品都有替代藥品，暫無缺藥疑慮。

藥師公會全國聯合會副發言人、振興醫院藥事管理科主任常宏傳表示，新冠肺炎疫情期間缺藥問題確實比往年來得嚴重，負責管理藥庫的藥師個個繃緊神經，提早預估藥物用量，一旦發現可能缺藥就必須立即通報，並且尋找替代用藥。

正因如此，臨床上也常聽到醫師或病人埋怨「怎麼又換藥」，卻不知藥師費盡心思，只為了讓病人有藥可用。至於如何找藥，常宏傳也笑稱：「這算是藥師的獨門絕技吧」。

振興醫院是以治療心臟疾病聞名，年初卻遇上強心劑「毛地黃」大缺藥，讓常宏傳印象深刻，她說，毛地黃產於非洲地區，無奈當地航班大亂，根本無法進口，每天都忙著找替代用藥、追問何時能到貨，也先討論出優先順序，將藥物留給重症、不得不用的患者，也找來毛地黃糖漿先撐著，總算等來食藥署安排的專案進口。

到了5、6月，民眾搶買口罩之際，不少醫院藥師都為了消毒手液缺貨傷透腦筋，常宏傳說，這款消毒液是所有醫事人員進入開刀房前、進行侵入性治療前的必備藥品，萬一缺貨，開刀房恐怕沒得用，不僅醫院緊急調度院內庫存，食藥署也趕緊專案進口，才解了醫院的燃眉之急。

疫情 食藥署

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