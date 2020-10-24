寶島特產就是便宜又好吃！20大網友熱議台灣經典「B級美食」

每個人心中都有一道「B級美食」

台灣被譽為是美食王國，許多外國媒體都會到台灣來報導、評選台灣美食，特別是小吃，小吃類的食物不論海內外，讓所有人都為之瘋狂。在日本，他們把價格親民、不用高級食材的美食稱作為「B級美食」（B級グルメ），價格相對日本便宜的台灣小吃，更是他們的B級美食天堂，交通部觀光局更以此為賣點，在日本的觀光行銷網站列出所謂的台灣B級美食清單。

每個人心中都會有一道「頭號B級美食」，台灣人心目中的頭號B級美食會是哪一道菜呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在觀光局的「B級美食」經單中，台灣網友討論最多的會是哪一項B級美食吧！

Image Source：Unsplash（示意圖）

第二十名－鐵路便當

便當雖然是日本所傳遞過來的概念，但台灣人的便當仍與日本便當有所差距，以前在月台邊、車站旁都會有不少人在販售所謂的「鐵路便當」，連台鐵販售便當的歷史也頗為悠久，鐵路便當可以說是某個世代人的集體記憶，也因此得到不少討論。

特別是在台鐵便當今年動作頻頻，與超商聯名、更換識別LOGO，都成功的引起關注與討論，不過話題仍圍繞在台鐵便當本身有多好吃這件事上，不少人都認為不論哪裡販售的鐵路便當，排骨口味的才是最經典的菜式呢。

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第十六名－鹽水雞

鹽水雞可以說是近幾年來越來越受到歡迎的國民小吃，烹調方式上較為清爽，油膩感也較低，在台灣人崇尚健康飲食的風氣下可以說是頗受歡迎，許多台灣民眾更是把鹽水雞當成是下酒必備良伴。

網友討論到鹽水雞最好吃的關鍵就在「蒜頭」上，蒜味迷人的香氣，搭上處理過的雞肉與蔬菜，鹹甘的口味，蔬菜的爽脆，在夏天吃起來特別覺得有「確幸感」，不過鹽水雞的調味方式百百種，除了一般的蒜香鹹，還有川味、麻辣等口味，網友也各自都有自己喜愛的風味，是面向很廣的小吃之一。



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第十二名－小籠包

台灣的小籠包名號，幾乎可以說是鼎泰豐打下的，即便小籠包、小籠湯包這種小吃在街頭巷尾都可以見得到，不過真正揚名海外，外國人肯定都先認得鼎泰豐，因此關於小籠包的討論也多圍繞在鼎泰豐上，可以說是小籠包的龍頭品牌。

小籠包對於日本人來說更是來台必吃不可的美食之一，不過除了鼎泰豐之外，台灣還有許多地方都有好吃的小籠包，即便鼎泰豐仍然是話題之王，但仍然有許多人一直在尋找更好吃、更優秀的小籠包，可見台灣人對於小籠包也是相當熱愛。

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第十名－蚵仔煎

只要有夜市的地方就一定會看見蚵仔煎，雞蛋與鮮蚵配上青菜，完整的依附在太白漿水上，淋上的醬汁完整的巴附在上頭，食材交織出的各種滋味在口中一次爆發開來，這個滋味就是許多台灣人的心頭愛，因此在B級美食中也擠進了前十名。

有許多網友認為蚵仔煎的靈魂所在除了要食材新鮮之外，最重要的就是醬汁，蚵仔煎鹹甜的醬汁，是影響整道料理的致勝關鍵，因此可以看到不少網友對醬汁的執著，但口味百百種，找到自己喜歡的口味才是最重要的。



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image source: 翻攝自交通部觀光局

第六名－臭豆腐

讓許多外國人卻步的台灣一大特色臭豆腐，也是許多台灣人心目中的頭號B級美食，聞起來臭，吃起來卻很香，很多外國人「挑戰」之後都愛上了這道料理，因為這股味道也吸引了不少來自國外的旅客，各個都想要嘗試看看。

臭豆腐的烹調方式很多，蒸、煮、炸、烤都有人嘗試，且名店也不少，不過大多數的台灣人討論到的仍然是炸臭豆腐，網友認為臭豆腐用炸的吃起來才過癮，近來有不少居住在台灣的YouTuber們前往為「臭度」分級別的店家拍攝，因此也引起不少討論。

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image source: 翻攝自交通部觀光局

第五名－鹽酥雞

鹽酥雞也是到處可見的國民美食，不過隨著時代的演進，能夠「炸」出來的東西越來越多，各個店家也開始打出特色牌來，特色食材、健康用油、機器濾油等。

有網友認為鹽酥雞之於台灣就如同炸雞之於美國一樣，不過有不少網友認為，鹽酥雞要炸得好並不容易，有許多網友都道出了他們「踩雷」的經驗，因此即便是隨處可見的國民美食，台灣網友一吃就知道好壞，是相當考驗技術的料理。

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第四名－粥

日本人將粥視為生病時吃的料理，不過在台灣，粥卻是B級美食之一。粥的形式有許多種，清粥、稀飯、鹹粥甚至廣東粥都相當受到台灣人的喜愛，專販售粥的店家也越來越多。



有網友認為，若是賣清粥、稀飯，考驗的就是配菜的功力，若是鹹粥或廣東粥，湯頭上就更為重要，從前把粥視為早餐的台灣人，偶爾吃到粥都會讓人有懷念的感覺，因此除了品嚐之外，對於許多網友來說更是吃到了一種懷念的味道。

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第三名－牛肉麵

牛肉麵也是許多外國人來台指定必吃美食之一，台灣人對牛肉麵的熱愛展現在許多事情上面，像是年年舉辦牛肉麵節評比，泡麵品牌幾乎各家必出牛肉麵口味，這都可以見到台灣人對於牛肉麵的喜愛。

網友也經常討論到底是清燉還是紅燒的牛肉麵比較好吃，或者是哪裡的牛肉麵CP值更高等，今年北市也再度評選了牛肉麵節冠軍，冠軍的皇家傳承牛肉麵已經4度封王，除了創造出話題，也獲得了不少關注，讓網友躍躍欲試。

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第二名－魯肉飯

台灣人對於魯肉飯的熱愛應該不用解釋太多，看最近南台灣掀起的「魯肉飯之戰」就可以見得，不只要吵哪個縣市的魯肉飯好吃，網友也喜歡針對魯肉飯滷汁的形式有許多討論，像是肥瘦比要佔多少、肉末切的大小諸如此類的討論相當多。

正因為是國民美食，每個人的口味也不盡相同，南北部、縣市之間更是帶著許多差異，網友常常在魯肉飯的討論裡，將戰火延伸到地區、縣市、南北，不過也因此讓更多人認識或者是想嘗試其他地方的魯肉飯，可以說是頗為另類的「美食交流」。

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第一名－雞排

台灣人最愛討論的B級美食，就是雞排。雞排雖然常常跟鹽酥雞一起販售，不過許多店家都把重點擺在雞排上面，甚至有許多「雞排專賣店」的出現，不過台灣人對於雞排的熱愛不僅於此，價格不貴的雞排更是許多台灣人的「賭注祭品神物」。

關於雞排最多的討論就落在「祭品文」上面，不論是政治人物、網紅還是一般民眾，對一些事件進行猜測、賭注，就會把雞排給請出來，也因此讓雞排的討論聲量居高不下，也帶動了許多雞排品牌的討論度，可以說是話題不斷的「B級美食之王」呢！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月25日至2020年10月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『B級美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」