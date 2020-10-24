「最美區間車」花蓮上岸！ 不在東部運行 將在北部奔馳

台鐵斥資253億元採購520輛「地表最美區間車」EMU900型列車，首批2列、20輛車廂今天在花蓮港落地，卻不在花蓮運行，讓出席迎車儀式的縣長徐榛蔚忍不住發起牢騷。台鐵表示，雖然EMU900型列車初期不在東部服務，但明年中旬交車的城際列車，就是以花東運輸為主。

新車迎車儀式今天上午在花蓮港8號碼頭舉行，交通部政次陳彥伯、台鐵局長張政源、立法院交通委員會召委陳歐珀、花蓮縣長徐榛蔚等人都出席見證。致詞時，徐榛蔚和陳歐珀都向台鐵力爭健全東部交通建設。

出身宜蘭的立委陳歐珀說，所有進步的國家，軌道是最重要的交通工具，就是因為便利、安全還有價格比開車便宜。宜蘭、花蓮、台東在交通運輸、公路需求比西部迫切，希望交通部重視，讓東部人跟西部一樣享有便捷的公路網，尤其需要環島高速公路網；而東部火車一票難求，未來的城際列車，希望多多行駛在東部，海上的藍色公路也要一併規畫。

徐榛蔚也向交通部喊話表示，國家交通政策是「西高鐵、東快鐵」，希望交通部在快鐵部分給予東台灣更大且更立即的協助，要朝向快鐵，場站更新很重要，還有花蓮的鐵路高架化也希望納入規畫，鐵路如果沒有高架，東部快鐵就做不了，東部鐵路雙軌電氣化也要趕緊完成。

她說，EMU900列車從花蓮港下地，首批有20個車廂、兩列電聯車，花蓮鄉親先睹為快，但並沒有辦法服務到花蓮，而是從台北往返新竹的電聯車。她很恭喜西部民眾可以使用，但也希望未來的城際列車在花蓮能夠運行。