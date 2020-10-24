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東北風挾境外汙染物 高屏地區空品亮橘燈到下周二
入秋首波霾害昨報到，今天則持續受東北季風挾帶輕微境外汙染物移入影響，西半部沿海及離島地區汙染物濃度稍偏高，空氣品質多為普通等級，但南部地區位於下風處，有汙染物累積情形，依環保署今上午監測結果，高屏局部地區達橘色提醒等級。
環保署空氣品質監測網今上午發布最新空氣品質預報，今天持續受東北季風挾帶輕微境外汙染物影響，西半部沿海及離島地區污染物濃度稍微偏高，南部地區位於下風處，易有污染物累積，且受昨天境外汙染物影響，空氣品質稍差，花東空品區為「良好」等級、宜蘭、北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區「普通」，高屏空品區則呈現「橘色提醒」等級。
環保署預估，明天東北季風就會稍減弱，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，汙染物較易累積，且午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升，高屏空品區「橘色提醒」等級恐持續到下周二，雲嘉南地區下周一、周二也亮起橘燈。
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