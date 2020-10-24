救水情！蘇貞昌推14億抗旱方案 增水井、緊急海水淡化

我國水情吃緊，行政院長蘇貞昌昨開會拍板14億元的抗旱方案，預計執行至明年5月底枯水期結束前，透過多元管道將用水調度極大化，預計11月底將再整備增加至少39口抗旱水井，整備埤塘開放民眾、產業載水，並優先推動位於新竹水利署南寮土地的緊急海水淡化。

蘇貞昌昨邀集經濟部、主計總處等討論水利署提報的緊急抗旱水源整備及行動方案，最後拍板總經費約14億元，多元調度水源供工業民生用水的方案，將執行到明年5月底枯水期結束前，經費來源則為前瞻基礎建設第三期特別預算、水利署移緩濟急預算以及自來水公司等預算。

表示，全台既有抗旱水井1250口，115口已併自來水系統，每日可供水20.5萬噸，11月底預計整備增加39口，將併入自來水系統的抗旱水井達到154口，每日供水增至30萬噸；埤塘水源部分，已併入自來水系統的3口埤塘，包括桃園1-4號池、社子1A池及員08池，3口埤塘蓄水約15萬噸之外，10月底將完成另外蓄水約100萬噸、共49口埤塘的整備，並開放民眾、產業載水。

政院官員說，另外也將優先推動位於新竹水利署南寮土地的緊急海水淡化，藉以增加保險用水，提高民眾產業用水信心，估計明年2月底前每日產水1.3萬噸；另外水資源中心放流水，將供次級用水使用，包括公園綠地澆灌、植栽澆灌、道路及工地灑水、產業用水，全台開放65座，每日供水42.5萬噸。

而為因應可能的緊急用水之需，水利署，也正評估移動式淨水設備具機動性，讓台中以南可視水情需要滾動檢討調配。

政院官員表示，這次的14億抗旱方案用途不一，有些是鑿井、有些是集水重複使用，部分則是海水淡化，其中海水淡化用水將給工業使用，這就讓原先給工業用的淡水就調撥給民生，整體而言就是要讓用水調度極大化。