快訊

台鐵嘉義-南靖站間發現屍體 雙向列車皆有延誤

台東美麗灣渡假村開發案走過爭議 大事紀一覽表

照顧非停灌區農民權益 陳吉仲：下周啟動相關措施

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
面對嚴峻旱情，農委會主委陳吉仲表示，所有對農民有幫助的措施，下周會宣布啟動。記者黃瑞典／攝影
面對嚴峻旱情，農委會主委陳吉仲表示，所有對農民有幫助的措施，下周會宣布啟動。記者黃瑞典／攝影

水情嚴峻，桃竹苗停灌區農民可申請領灌補償，但新竹縣峨眉、北埔等非停灌區農民無水可用又無法申請補償，反彈聲浪大，農委會主委陳吉仲今天說，不僅北埔、峨眉，包括中南部的農田都受乾旱影響，節水、低灌受旱情影響的農田，即使是非停灌區的農民權益都要照顧，可啟動天然災害現金救助、產業輔導措施等，所有對農民有幫助的相關措施，下周會宣布啟動。

陳吉仲說，今年是56年來首次沒有颱風侵襲，桃竹苗水庫集水區降雨量僅平常的3到4成，是1947年以來水庫蓄水量是第3低，嚴峻的乾旱，只要因為水利署的停灌而遭受影響的農民，已用最快的時間受理申請登記，會盡快把補償補金額給農民。

新竹縣峨眉、北埔等非停灌區農民爭取納入停灌範圍及補助，陳吉仲說，他會再到現場了解，昨天他也到嘉義訪視非停灌區的農田，面對這樣的旱情，農委會要照顧好所有的農民的權益，即使非停灌區內的農民，也可啟動相關的天然災害現金救助、產業輔導措施，包括有機質肥料的補助等，所有對農民有幫助的都會同步啟動。

陳吉仲說，農委會兩周前開始每周都會針旱情對農民的影響開會討論，各農改場也啟動超過130場宣導座談會，未來不僅北埔、峨眉，全國各地，尤其是中南部都會遭受同樣的影響，農委會將用最快的速度來照顧農民，讓農民的損失降到最低。

農民 農委會 陳吉仲

延伸閱讀

影／硬質青割玉米旱災嚴重 陳吉仲勘災下周公告救助

貢寮九孔鮑正當時 綠委立院擺桌推廣

國民黨號召民眾上街「秋鬥」反萊豬 陳吉仲：尊重

代耕農提領補助難題 陳吉仲強調：能以簽切結書申請

相關新聞

低溫下探17度！ 吳德榮：莫拉菲颱風將生成

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局颱風潛勢預測圖顯示，沙德爾颱風偏西朝海...

花蓮掀鐵道熱 民眾擅闖鐵軌搶拍蒸汽火車台鐵籲勿違規

被喻為「史上最美區間車」的EMU900型通勤電聯車，明天將從花蓮港上岸，加上備受鐵道迷喜愛的機關車女王、國王號蒸汽火車今...

全台水庫乾渴中 為何這座可以喝飽飽？

全國多座水庫淤沙嚴重，不僅有效庫容量大減，水庫壽命也岌岌可危，湖山水庫是台灣較新的水庫，有效防淤是當初設計的重點之一。

東北風挾境外汙染物 高屏地區空品亮橘燈到下周二

入秋首波霾害昨報到，今天則持續受東北季風挾帶輕微境外汙染物移入影響，西半部沿海及離島地區汙染物濃度稍偏高，空氣品質多為普...

救水情！蘇貞昌推14億抗旱方案 增水井、緊急海水淡化

我國水情吃緊，行政院長蘇貞昌昨開會拍板14億元的抗旱方案，預計執行至明年5月底枯水期結束前，透過多元管道將用水調度極大化...

照顧非停灌區農民權益 陳吉仲：下周啟動相關措施

水情嚴峻，桃竹苗停灌區農民可申請領灌補償，但新竹縣峨眉、北埔等非停灌區農民無水可用又無法申請補償，反彈聲浪大，農委會主委...

桃機第3跑道4000公尺全台最長 預計2030年完工

桃園國際機場股份有限公司日前向交通部提報第3跑道建設計畫，長4000公尺，將是全台最長機場跑道，預計公元2030年完工

東北風挾帶境外污染物 高屏地區空氣品質亮橘燈

空氣品質持續受境外污染物影響，環保署最新預報顯示，今天南部地區因位於下風處，易有污染物累積，高屏地區空氣品質為「橘色提醒...

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

84歲美國女婿羅伯威奇跟隨妻子吃素30年，但罹患腎臟病末期，羅伯威奇有次返台省親遭遇尿毒症瀕死危機，到台中慈濟醫院治療，...

全新區間車抵台交部頻強調「安全」 台鐵局長回應了

台鐵「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車今天抵台。不過成功站斷軌爭議尚未平息，昨台鐵又有三列車故障，...

抽菸族喉嚨積痰別輕忽 恐感染肺炎、導致呼吸衰竭

新北市立土城醫院今舉辦「好好呼吸病友會」，由呼吸治療師黃筱雯現場示範「清痰三部曲：腹式呼吸、噘嘴呼吸、哈氣呼吸」，並教導...

最美區間車抵台！ 交通部：如新生兒誕生 安全不可打折扣

斥資253億、被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車今天抵台。不過成功站斷軌爭議尚未平息，昨台鐵...

熱門新聞

麥當勞優惠券快領起來！買一送一、最高省2,833元

愛犬每天叼毯子往外跑 媽見暖心真相秒淚崩：牠其實都懂

她國立大學研究所畢業又精通英日語 求職薪資讓人聽了傻眼

他提親被女方父母要求照「客家習俗」 一聽條件全場傻眼

中衛「姐姐」謝金燕蕾絲口罩 明天上午全台7個通路開賣

路易莎全飲品「第二杯半價」！10月26日起連5日限時推出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。