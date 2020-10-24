照顧非停灌區農民權益 陳吉仲：下周啟動相關措施

水情嚴峻，桃竹苗停灌區農民可申請領灌補償，但新竹縣峨眉、北埔等非停灌區農民無水可用又無法申請補償，反彈聲浪大，農委會主委陳吉仲今天說，不僅北埔、峨眉，包括中南部的農田都受乾旱影響，節水、低灌受旱情影響的農田，即使是非停灌區的農民權益都要照顧，可啟動天然災害現金救助、產業輔導措施等，所有對農民有幫助的相關措施，下周會宣布啟動。

陳吉仲說，今年是56年來首次沒有颱風侵襲，桃竹苗水庫集水區降雨量僅平常的3到4成，是1947年以來水庫蓄水量是第3低，嚴峻的乾旱，只要因為水利署的停灌而遭受影響的農民，已用最快的時間受理申請登記，會盡快把補償補金額給農民。

新竹縣峨眉、北埔等非停灌區農民爭取納入停灌範圍及補助，陳吉仲說，他會再到現場了解，昨天他也到嘉義訪視非停灌區的農田，面對這樣的旱情，農委會要照顧好所有的農民的權益，即使非停灌區內的農民，也可啟動相關的天然災害現金救助、產業輔導措施，包括有機質肥料的補助等，所有對農民有幫助的都會同步啟動。

陳吉仲說，農委會兩周前開始每周都會針旱情對農民的影響開會討論，各農改場也啟動超過130場宣導座談會，未來不僅北埔、峨眉，全國各地，尤其是中南部都會遭受同樣的影響，農委會將用最快的速度來照顧農民，讓農民的損失降到最低。