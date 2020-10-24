美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

84歲美國女婿羅伯威奇跟隨妻子吃素30年，但罹患腎臟病末期，羅伯威奇有次返台省親遭遇尿毒症瀕死危機，到台中慈濟醫院治療，透過慢性腎臟病衛教團隊指導，全面調整飲食，終於穩定腎臟功能不再繼續惡化。台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心強調，吃素要慎選食材，慢性腎臟病人吃素食，從食材、烹煮到熱量都須好好控制。

羅伯威奇初次到陳一心門診，已是重度慢性腎病變的第5期，也就是末期，必須洗腎救命。經過住院洗腎調整，羅伯威奇腎臟功能恢復穩定，醫師表示可以搭乘飛機長途旅行，於是羅伯威奇與太太返回美國住居。沒想到才半年，夫婦倆又回台求醫，因羅伯威奇的腎臟功能又惡化。陳一心除了醫療，更安排慢性腎臟病(CKD)衛教團隊介入。

腎臟病衛教團隊檢視病人飲食內容，建議羅伯威奇減少素食中的加工食品，也指導將烹調方式改為水煮，避免油炸煎炒食物，並邀請夫妻做好飲食日誌，由營養師評估。多管齊下，團隊認真，病人夫妻也全力配合，再一次把腎臟病變期別拉回來，進步到第4期，不用洗腎，只要3個月定期追蹤。

素食雖是羅伯威奇扭轉腎臟功能的重要因素之一，但陳一心提醒，千萬別掉入「吃素就健康」的陷阱，尤其是慢性腎臟病人，要避免加工食品，選用當季植化素豐富，五顏六色的時蔬；烹調儘量水煮，避免高鉀、高磷。