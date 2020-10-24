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全新區間車抵台交部頻強調「安全」 台鐵局長回應了

聯合報 / 記者曹悅華王燕華王思慧／花蓮即時報導
台鐵全新區間車今抵花蓮港。台鐵局長張政源（左五）說，安全是核心價值。記者曹悅華／攝影
台鐵全新區間車今抵花蓮港。台鐵局長張政源（左五）說，安全是核心價值。記者曹悅華／攝影

台鐵「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車今天抵台。不過成功站斷軌爭議尚未平息，昨台鐵又有三列車故障，外界對於新車安全充滿隱憂。交通部政務次長陳彥伯出席花蓮港新車抵台典禮時不斷強調安全重要，對此，台鐵局長張政源說，全體員工都非常重視，會把安全做好。

陳彥伯在致詞時說，交通部除了鼓勵也要有所要求，硬體建設完成更重要就是軟體提升，台鐵身為台灣鐵路管理局，肩負鐵路營運，包含人、車、路服務提供，要達到服務，台鐵運工機電各單位要互相協力。

陳彥伯說，軟體相關SOP，更重要是魔鬼出在細節裡，小小細節沒注意到會看到很多不想見到事件發生。新生兒誕生，安全落實上不可打折扣，安全不能妥協。滿心歡喜迎接新生兒，更要注意安全是不可推卸責任，且安全是要堅持走下去的路。

記者會結束後媒體問及張政源對於陳彥伯一再提到「安全」兩字看法，張政源說，是最重要核心價值，全體員工對安全非常重視，會全力把安全工作做好。

至於新區間車未來是否會在花東營運？張政源說，初期先在北部都會區營運，可提升大幅運量，等新車慢慢運轉，會到中南部、東部。明年6月有600輛城際列車到台灣，最主要就是以花東運輸為主。

台鐵 陳彥伯 張政源

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