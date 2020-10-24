最美區間車抵台！ 交通部：如新生兒誕生 安全不可打折扣

斥資253億、被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車今天抵台。不過成功站斷軌爭議尚未平息，昨台鐵又有三列車故障，外界對於新車安全充滿隱憂。對此，交通部官員今出席花蓮港新車抵台典禮時就說，要如何大給大家幸福與微笑，真的就是安全。新生兒誕生安全不可打折扣，希望台鐵更加注意安全，是不可推卸責任。

交通部政務次長陳彥伯在致詞時提到，今天心中有三個想法，一是新車輛後面不管是台鐵，還是設計團隊，很多參與在其中，付出很多心力，值得鼓勵。

陳彥伯說，第二件事是為台鐵局同仁，從局長到所有人，有用心才有辦法設計出地表最美區間車。外表改變後也要改變心態，雖然是百年老店但不年輕，重新定位現代化，美麗外表下安全更是重要元素。

陳彥伯說，最後一件事是交通部除了鼓勵也要有所要求，硬體建設完成更重要就是軟體提升，台鐵身為台灣鐵路管理局，肩負鐵路營運，包含人、車、路服務提供，要達到服務，台鐵運工機電各單位要互相協力。

陳彥伯說，軟體相關SOP，更重要是魔鬼出在細節裡，小小細節沒注意到會看到很多不想見到事件發生。新生兒誕生，安全落實上不可打折扣，安全不能妥協。滿心歡喜迎接新生兒，更要注意安全是不可推卸責任，且安全是要堅持走下去的路。