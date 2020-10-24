生理期非原罪！立院一讀取消女性生理用品營業稅

民進黨立委江永昌表示，生理女性每月所需的生理用品也要被課徵加值型營業稅並不合理，因此和綠委林宜瑾一起提出「加值型及非加值型營業稅法第八條條文修正草案」，主張減免對衛生棉、衛生棉條、衛生棉墊與月經量杯（月亮杯）等女性生理用品所課徵的加值型營業稅，以減輕女性生理期之額外財務負擔並落實性別平權，該案在昨天立院院會中完成一讀。

江永昌表示，女性所面對的生理不平等，包括每月都會經歷生理期並經歷生理期所帶來之生理、心理負擔，且須使用生理用品以方便清理經血，然同樣狀況卻未見於生理男性上；且根據勞動部所公布之兩性薪資差距，生理女性的平均薪資為男性的85.5%，生理女性之每月薪資也較生理男性低，因此提出修法，盼促進女性權益、協助生理女性面對日常生活中所遇到的不平等。

江永昌指出，政府不應該對生理期所需課稅，應廣納取消生理用品營業稅的聲音，將生理用品視同民生用品納入免稅商品之一，才是較合理的修法方向。江說，本次修法不只是減少女性購買生理用品的經濟負擔，更大的意義在彰顯兩性平等意識。