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核四爭議20年落幕 扁PO訪貢寮照：沒有核四，也沒缺電

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁今天在臉書、Line群組貼文圖批國民黨要興建核四之事。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁今天在臉書、Line群組貼文圖批國民黨要興建核四之事。圖／翻攝陳水扁臉書

前總統陳水扁今天在臉書、Line群組貼出走訪貢寮的照片，PO出在原來核四廠前拍的照，批判國民黨興建核四案是「騙局」，核四沒有興建，也沒有缺電。

陳水扁在貼文中表示，10月22日最後一批240束的核四燃料棒運出基隆港，正式宣告核四確定不再重啟；2000年10月27日他在總統任内宣布停建核四，2014年4月24日前總統馬英九任内宣布核四封存，2020年10月22昌蔡英文總統任内運出核四燃料棒，核四爭議20年終於畫下句點。

他表示，其實國民黨政府也曾在1983年宣布核四暫緩動，1992年再通過回復計畫案，1996年立法院決議廢止核四計畫案，後來覆議成功，核四敗部復活；2000年10月27日扁政府停建核四，2001年1月31日立法院做出續建核四決議並強調在能源不虞匱乏之前提下，規畫國家總體能源發展務期能於未來達成「非核家園」之終極目標。

陳水扁說，如今20年過去了，沒有核四，也沒有缺電，證明他和扁政府當年停建核四的超前部署是正確的，國民黨執意興建核四，「不過是世紀大騙局罷了」。

核四 陳水扁 國民黨

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