金手指醫師！ 他用兩根手指守護東海岸學童脊椎健康

衛福部台東醫院最近在東海岸的學童健康檢查剛告一段落，兒科醫師廖崇淵用兩根手指觸診初步篩檢脊椎側彎，被譽為「在學童背上跳舞的金手指」。

「來，身體向前傾，雙手盡量向下垂喔」，廖崇淵會先引導國中小學童做「亞當前彎」，請受試者向前彎腰至90度，兩手平肩下垂，讓整段脊椎呈現一條直線在他眼前，目視有無上背左右高低不一或明顯凸起，然後再伸出左手食指和中指，用指腹輕輕地順著脊椎往下滑，靠著敏銳的手感和經驗初步判斷他們的脊椎有無異常。

他說，醫師在診間通常可指示病患脫掉上衣進一步判斷脊椎發育狀況再以X光確診；但學童健檢都在學校健康中心進行沒有科學儀器輔助，一場學童健檢可能有近百位學童，觸診成為初步評估最實際的方式。

隨行的護理師形容廖醫師的手指「好像在學童背上跳舞」，尤其各種校隊運動量大，動作也激烈，平常難以發現的上背和下背異常，健檢時在他兩根金手指下「幾乎無所遁形」。