影／憂心年底恐倒千家！觀光業推秋冬旅行自救 疾呼政府研策

「 觀光業憂心年底可能倒千家！」嘉義市觀光協會理事長許賢哲 ，昨在「秋冬來嘉微旅行」記者會上表示， 今年觀光產業受疫情重挫，政府安心旅遊補助到10月底，業界憂心11月後進入觀光寒冬，現有3000多家旅行社很危急，年底可能有千家倒閉，觀光業除辦活動自救，也希望政府提出對策幫忙。

許賢哲表示，從事旅遊和旅館業數十年，從沒遇過這麼嚴重危機，這一陣子在觀光、旅遊業相關社群，大家都憂心表示，11月後沒有安心旅遊補助，加上前幾個月報復性旅遊後，國內觀光市場可能開始休息，飯店或旅行社都將大衝擊。

他說，業者預估受疫情影響，觀光業未來一年可能都沒辦法復甦，希望中央、交通部能夠對相關業者有更多輔助政策，幫助業者度過難關，否則現有3000多家旅行社，預估下個月開始就會有業者陸續撐不下去，畢竟國旅市場就這麼大，國內遊客這幾個月該走該玩的都去了，要有對策激勵國人繼續出門、開拓視野。

他說，嘉義市觀光協會決定超前部署，整合嘉義各景點和各地美食，推出系列小旅行活動，這次接受阿管處委託，整合了各旅遊景點、在地名產、特色小吃，邀請全國觀光旅遊業「 秋冬來嘉微旅行」，就是要用嘉義特色美食、深度旅遊吸引遊客。