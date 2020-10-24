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低溫下探17度！ 吳德榮：莫拉菲颱風將生成

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
今天白天在陽光下舒適、早晚略有寒意。明天至下周二各地為晴時多雲的天氣。本報資料照片
今天白天在陽光下舒適、早晚略有寒意。明天至下周二各地為晴時多雲的天氣。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局颱風潛勢預測圖顯示，沙德爾颱風偏西朝海南島南方近海前進，逐漸減弱、越離越遠。另一熱帶低壓在菲律賓東方海面，向菲律賓中部前進，有發展成18號颱風莫拉菲的趨勢。

他說，歐洲中期預報中心模式模擬顯示，莫拉菲將通過菲律賓中部、進入南海，路徑較沙德爾更偏南，距台灣更遠。今天從沙德爾往台灣方向輸送的中層雲將逐漸減少、變薄，各地偶見陽光，唯山區及近山區平地仍有偶飄零星小雨的機率。

今天白天在陽光下舒適、早晚略有寒意。北部17至24度、中部19至28度、南部19至28度、東部18至28度。

明天至下周二各地為晴時多雲的天氣；冷空氣減弱，白天氣溫回升，早晚仍偏涼；日夜溫差很大。

下周三、周四台灣附近東北風增強，轉變為迎風雨、背風晴的天氣；下周四另一波冷空氣開始南下，比昨天這波略強。下周五冷空氣最強，但天氣好轉；下周五夜、周六晨氣溫降至最低。

他說，至於莫拉菲外圍會有多少水氣北上，而使降雨產生變化，模式模擬仍調整中，需進一步觀察。

菲律賓 颱風

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